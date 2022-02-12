Trabzonspor'da Hamsik umutlandırdı

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Haftalar sonra idmana çıkan takımın yıldız oyuncularından Marek Hamsik, yarınki karşılaşma öncesi umutlandırdı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00´da yapılan idmanla yarın oynanacak zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırlamaya hazırlanan bordo-mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması yaptı. Yaklaşık 1 aydır antrenmanlara katılmayan Marek Hamsik, uzun bir aranın ardından ilk kez takım arkadaşlarıyla beraber çalıştı. Slovak yıldızın yarınki karşılaşmada sahada olup olmayacağına teknik direktör Abdullah Avcı maç saatinde karar verecek.

Süper Lig'in zirvesindeki Trabzonspor, yarın Medical Park Stadyumu´nda ligin ikinci sırasındaki İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Saat 19.00´da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-02-12 20:04:01



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