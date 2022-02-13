TFF 2. Lig: 1461 Trabzon FK: 1 - Diyarbekirspor: 0

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında 1461 Trabzon FK, sahasında Diyarbekirspor'u 10 mağlup etti



Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Ali Yılmaz xx, Emrah Uluçay xx, Ferhat Çalar xx

1461 Trabzon FK: Özkan xx, Yasin xx , Onur xx, Ali xx, Yunus Emre xx, Ahmet xx (Özkan dk. 57 x), Hakan Yavuz xx, İrfan xx (Tunahan dk. 75 x), Halil İbrahim xx (Muammer dk. 57 x), Yasin Abdioğlu xx (Kerem Baykuş dk. 85 ?), Rahmi Anıl Başaran x (Berkay Kara dk. 75 ?)

Diyarbekirspor: Salih xx, Şaban x, Baran x , İbrahim Has x, Şahin x, Şerif x (Anıl Kara dk. 67 x), Reşo Akın x (Ali Mert dk. 81 ?), Oğuzhan x, Serhat x, Cihan x (Serdar (dk. 67 x), Emrullah x (İsa dk. 62 x)

Gol: Yasin Abdioğlu (dk. 23) (1461 Trabzon FK)

Sarı kartlar: Halil İbrahim Tuna, Yunus Emre (1461 Trabzon FK), Şaban, Oğuzhan, Reşo, Baran, Serhat (Diyarbekirspor)

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