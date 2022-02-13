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Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

DHA

Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor maçından notlar


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25´inci haftasında şampiyonluk yarışındaki güçlü rakipler Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaştı. 59 puanla zirvenin sahibi Karadeniz ekibi, arasında 9 puan fark bulunan rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda ilk kıvılcımı yakmak istiyor. 48 puandaki Konyaspor da rakibiyle arasındaki puan farkını azalmak ve şampiyonluk iddiasını sürdürmek için mücadele ediyor.
Trabzonspor´un İttifak Holding Konyaspor maçına taraftarın büyük ilgisi oldu. Maçın biletleri satışa çıktıktan saatler sonra tükenirken Türkiye ve dünyanın birçok yerindeki gurbetçiler derbi havasındaki maça akın etti. Kapalı gişe oynanan karşılaşmaya yerel yönetimler taraftarlara ulaşım kolaylığı sağlamak için taşıma desteği verdi. Türk Hava Yolları da maça ilgi nedeniyle İstanbul´dan gelenler için ek sefer koydu.
KENT ŞÖLEN HAVASINA BÜRÜNDÜ
Kentin dört bir yanında hoparlörlerle Trabzonspor marşları çalınırken, oteller yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Saatler öncesinden stadyuma gelen bordo mavili taraftarlar, maç saatini stat önünde müzik çalıp dans ederek bekledi. Şölen havasında başlayan karşılaşmaya taraftarların akın etmesiyle girişlerde izdiham oluştu. Trabzonspor kulübü ve taraftarlar, kapalı gişe oynanacak karşılaşma için tribünleri bayraklarla donattı.
COVİD-19´U ATLANAN AĞAOĞLU MAÇTA
10 gün önce Covid-19´a yakalandığı açıklanan ve karantinada olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu´nun son testleri negatif çıktı. 24´üncü haftada oynanan Kasımpaşa maçına gelemeyen başkan Ağaoğlu, kapalı gişe oynanan Konyaspor mücadelesini yönetim kuruluyla birlikte stadyumda seyretti.
TUSAŞ BAŞKANI DEMİR´İN AİLESİ MİSAFİR EDİLDİ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, 14 Kasım 2021´de geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir´in ailesini misafir etti. Serdar Demir´in eşi, anne ve babası, abisi ve çocuklarını bugünkü karşılaşma için kente davet eden Ağaoğlu maç öncesi gerçekleştirilen buluşmada Demir ailesine forma hediye etti.
MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ
Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor yönetimleri maç öncesinde dostluk yemeğinde buluştu. Medical Park Stadyumu´nda gerçekleşen yemeğin ardından İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen´e Başkan Ağaoğlu günün anısına plaket hediye edildi.
SAİT UÇAR ANILDI
Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Karadenizli sanatçı Sait Uçar´ı unutmadı. Maç öncesinde Karadeniz´e özgü yöresel çalgı kemençenin tanınmasında büyük pay sahibi olan Sait Uçar´ın şarkıları çalınarak tribünler coşturuldu.
42´NCİ KARŞILAŞMA
Ligin ilk yarısında Konya´da oynanan karşılaşmada 2-2´lik skorla berabere kalan rakipler, bugün çıktıkları 42´nci karşılaşmada 3 puan almak için mücadele etti. Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında bugüne kadar oynanan 41 lig maçında, bordo mavililer 20 kez, Konyaspor ise 10 kez galip geldi. Her iki takım 11 karşılaşmadan ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
AKYAZI´DA YILDIZLAR SAHADA
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Altaş Denizlispor karşısında az süre forma giyen ve takıma yeni katılan oyunculara şans veren teknik direktör Abdullah Avcı, bugünkü zorlu İttifak Holding Konyaspor karşısına yıldız oyuncularını sahaya sürdü. 
Teknik direktör Abdullah Avcı, Konyaspor karşısında kart cezalısı olan Bruno Peres´in yerine sağ bekte Dorukhan Toköz´e yer verdi. Haftalardır yeşil sahadan uzak kalan Marek Hamsik de ağrılarının azalması nedeniyle bugünkü karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı. Yıldız oyuncu, teknik direktörü Abdullah Avcı'dan görev bekledi.  
HÜSEYİN YİNE KADRO DIŞI
Trabzonspor´da 22´nci haftada oynanan GZT Giresunspor maçında tepki gören ve kadro dışı kalan Hüseyin Türkmen bugünkü karşılaşmanın kadrosunda da yer almadı. Türkmen, ligde oynanan Galatasaray ve Kasımpaşa maçında da forma giyememişti.
AVCI´NIN PALUT VE KONYASPOR KARNESİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik adamlık kariyeri boyunca Konyaspor´a karşı son mağlubiyetini 2007 yılında almıştı. Avcı, devam eden süreçte Konyaspor karşısına çıktığı 19 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.  İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile kariyeri boyunca 5 kez karşılaşan Avcı, Palut´un öğrencileri karşısında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Palut´a karşı tek mağlubiyeti 2019 yılında hocalık yaptığı Başakşehir döneminde yaşayan Avcı, Palut´lu Konyaspor karşısına çıktığı 2 maçta da berabere kaldı. 
KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR
Trabzonspor´da kaleci Uğurcan Çakır, Siopis, Bakasetas ve Djaniny kart sınırında bulunuyor. Oyuncular bugünkü karşılaşmada kart görmesi halinde Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
KONYASPOR´DA DURUM
Misafir ekip Konyaspor´da sakatlığı nedeniyle durumu belirsiz olan Sokol Cikalleshi bugünkü karşılaşmada yedek kulübesine alınırken Karagümrük karşılaşmasını tamamlayamayan Ahmet Hassan bugünkü zorlu karşılaşmada ilk 11´de yer aldı.
TAKIMLAR PANKARTLA ÇIKTI
Karşılaşma öncesi Trabzonspor 'Kendi aşımız kendi gücümüz Turkovac' pankartı ile, İttifak Holding Konyaspor ise 'Düzenli kan bağışı yap, kan dostlarımıza katıl' panakrtıyla çıktı. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-02-13 19:08:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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