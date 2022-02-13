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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Şampiyonluk söylemleri için çok erken

DHA

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Şampiyonluk söylemleri için çok erken


Fatih TURAN Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Biz sadece bir maç kazandık. Şampiyonluk söylemleri için çok erken. Önümüzde Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe maçları var. 'Lig bitti şampiyon olduk' ben buna kesinlikle katılmıyorum. Lig devam ediyor" dedi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın sahasında 2-1'lik skorla galip geldiği İttifak Holding Konyaspor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Konyaspor'u tebrik ediyorum. Gelmiş oldukları noktanın tesadüf olmadığını göstererek, gerçekten şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma yakışır düzeyde mücadele ettiler. Anadolu futbolunun gelişmesinde katkısını olan kulüplerin öncülerinden olarak görüyorum ben Konyaspor'u, zaten lig sıralamasına bakarsak ilk 4 takım bu sene ekonomik, dar bütçeyle neler yapılabileceğini, nasıl bir performans sergileneceği konusunda eminim ki tüm ülkeye ders niteliğinde bir performans ortaya koydular. Bütün takımları tebrik ediyorum.  En büyük tebrik hocamıza, oyuncularımıza ve büyük Trabzonspor taraftarına; uzun süredir böylesine coşkulu, taraftarın coşkulu olduğu bir maç izlememiştim. 90 dakika oyuncularımızla birlikte mücadeleyi bırakmadılar" diye konuştu.
"ÖNEMLİ BİR 3 PUAN KAZANDIK"
Başkan Ağaoğlu, rakipleri karşısında sadece bir maç kazandıklarını, şampiyonluk söylemleri için çok çok erken olduğunu söyleyerek, "Önümüzde Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor ve Fenerbahçe maçları var. 'Lig bitti şampiyon olduk' ben buna kesinlikle katılmıyorum. Lig devam ediyor; Konyaspor'un şansı var; arkadan gelen takımların şansı da devam ediyor. 25'inci haftayı oynadık ve 13 hafta kaldı. Orta 39 puan var. Çok şeyleri değiştirir. Bugüne kadar nasıl geldiysek aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Sadece bir maç kazandık. Çok önemli bir rakip ile oynadık. Önemli bir 3 puan kazandık. Maç maç yolumuza devam edeceğiz. 22 Mayıs geldiğinde ipi göğüslersek o zaman çok farklı şeyler konuşuruz. Konyaspor'un, Alanyaspor'un, Hatayspor'un ve Başakşehir'in ortaya koydukları performanstan Türk futbolunun çok büyük dersler çıkarması lazım" ifadelerini kullandı.
"BU BİR EKİP İŞİDİR"
"İyi gidiyoruz, bir planlamamız var" diyen Başkan Ağaoğlu, "Bunu kimseyle sınırlayamayız. Bu bir ekip işidir. Bu bir takım çalışması. Bütün hesaplarımızı, kitaplarımızı en ince hesaplarına kadar değerlendiriyoruz. Hem ekonomik hem fazla verim alacağımız oyunculara yöneldik. Bunun için bir sınırlama yaparsanız hayatınızın hatasını yaparsınız, bu bir ekip işidir. Bunu henüz bir başarı olarak da değerlendirmiyorum. Hiç kimse bu işi en iyi ben biliyorum demiyor. Bilen bilmeyene yardım ediyor. En önemli unsurlardan biri de burada bütçe planlamasıdır. Herkesin iyi niyetle çalışması neticesinde bu noktaya geldik" şeklinde konuştu.  
"NWAKAEME HER GEÇEN GÜN KENDİNİ GELİŞTİRİYOR"
Başkan Ağaoğlu Nwakaeme'nin sözleşmesiyle ilgili soruya da, "Nwakaeme her geçen gün kendini geliştiriyor. İkinci golde yaptığı asistin dünyada her halde eşine benzerine rastlanmamıştır. Çok uzun sürede jeneriklerde kalacak bir performans ortaya koydu" yanıtını verdi.
Başkan Ağaoğlu, müsabaka sırasında tribünde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren bordo mavili taraftar Eyüp Yusuf'a rahmet dileyerek, "Trabzonspor taraftarı çok farklı bir taraftar. Takımı için canını hiçe sayanların oluşturmuş olduğu bir taraftar kitlemiz var. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Galibiyeti gölgede bıraktı. Üzüntümüz büyük" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR
2022-02-13 22:40:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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