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Stadyumda kalp krizi geçiren taraftar, kurtarılamadı

DHA

Stadyumda kalp krizi geçiren taraftar, kurtarılamadı


TRABZON, (DHA)  Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25´inci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da karşılaşmayı stadyumda izleyen taraftar Eyüp Yusuf (45), fenalık geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen taraftar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Medical Park Stadyumunda oynanan maçta Trabzonspor, Edin Visca´nın attığı 2 golle İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın heyecanına dayanamayan Eyüp Yusuf (45) takımının ilk golünden sonra maraton tribününde fenalık geçirdi. Stadyumdaki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan taraftar, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen evli ve 3 çocuk babası Eyüp Yusuf burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TRABZONSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Trabzonspor Kulübü vefat eden taraftar için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda,"Başımız sağ olsun. İ.H Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Eyüp Yusuf´un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taraftarımıza Allah´tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon TRABZON-DHA
2022-02-13 21:45:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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