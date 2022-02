Abdullah Avcı: "Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluğun ışığının pırıl pırıl parladığını belirterek, "Hafta hafa gideceğiz. Konyaspor galibiyetini cebimize koyduk" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 21 kazandıkları Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybeden taraftara başsağlığı dileyerek sözlerine başladı.

Avcı, "Maçın ilk yarısında bir taraftarımız heyecandan hayatını kaybetmiş. Hem taraftarımıza hem ailesine baş sağlığı diliyorum. Üzücü bir durum. Bu duyguyu çok yoğun yaşayan bir şehirdeyiz. Umarım kazandıkça bu dengeler biraz daha oturur. Trabzonspor’un neden burada olduğunu, bu kadar puan farkına rağmen dominant oyununa devam etmek istediğini, taraftarın önünde bu baskın oyununu oynaması gerektiğini aslında maça çıkarken bunu düşünüyorduk. İyi ve organize olan bir takıma karşı bunu yapmak istedik. Bekleyen takımdan oynayan takıma dönen bir Konyaspor var. Hem kendi birinci bölgesinde hem ikinci bölgesinde planları var. Rakip arkasında en fazla koşu yapan bir geçişi bugün uygulamak istediler. Biz hem oyuncu kalitemiz hem oyun organizasyonumuzla bunun hepsini hem savunmada hem hücumda neler yapabileceğimizi çalıştık. Hafta çok iyi geçmişti. 12’nci oyuncuyla, taraftarımızın verdiği destekle beraber oyunun ilk 20 dakikasında dominant ve baskılı bir oyun oynadılar ve rakibi hataya zorladılar. 10 içeri girdik. Maçın genelinde aslında daha önce koparabilmemiz için biraz daha duygularımızı dengelememiz lazım. Özellikle bizim gibi bir takımız 10’dan sonra yani 2’den 3’e geçtikten sonra çabuk erken final pası veya top kayıpları, yüksek nabızda gidip gelmek her takımı ve bizi de bu anlamda yorar. Biz ne zaman topa sahip olup üçüncü bölgede atak sonuçlandırdığımız zaman veya kaybettiğimiz yerde baskı yapıp tekrar aldığımızda oyunu daha sağlıklı oynama, ikiyi üçü bulma durumumuz vardı. Bugün o kayıpları biraz fazla yaptık. Sonlara doğru rakibin duran topun devamında gol attı ama hem savunmayı doğru yaptık, hem hücumda doğru aksiyonlar yaptık. Özellikle top kayıplarının dışında güzel bir haftada, 25’inci haftada güzel bir galibiyet oldu" açıklamasında bulundu.



"Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor"

Trabzon sevdalılarına bu galibiyeti armağan ettiğini belirten Avcı, "Bu sene ‘İyi ki Trabzonspor var’ dedirtmek bizim için çok önemliydi. Her taraftardan bunun dönüşünü alıyoruz. Bunlar beni de son derece mutlu ediyor. Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor. 13 hafta var, hafta hafta gideceğiz. Bunu cebimize koyduk. Pazar günkü maça hem zihinsel hem fiziksel en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Rakibi de bu sene ve geçen seneden beri çıkışı için tebrik ediyorum” diye konuştu.



"Her zaman daha iyisini yapmak için çalışacağız"

Kamuoyundaki erken şampiyonluk değerlendirmelerini yorumlayan Avcı, “Onların çok gerçekçi konuşmalar olmadığını düşünüyorum. Bu oyun her zaman daha iyisini yapman gerektiren bir oyundur. Trabzonspor bu sene bu oyunu hep daha iyi yapacak, rekorlar kıracak, daha iyi oyunlar oynaması lazım. İstatistikleri rekorları kırsın, daha fazla puan alsın. Bugün devre arasında girerken çok puan farkı da varken ona göre transferler de yaptık. Her seferinde Trabzonspor’da bir fazlasını isteyecek, ben de isteyeceğim, oyuncu sahanın içinde isteyecek. Bunu psikolojik üstünlük de diyebilirsiniz, puan farkı da, dominant oyun da. Hepsi bir arada harika bir sezon geçiriyoruz. Umarım herkes bunu taraftarımız da şehir de bunu keyfini çıkartsın” ifadelerini kullandı.

Nwakaeme’nin performansı ve maçtaki asistini değerlendiren Avcı, “Benim oyuncum olarak, sevimli bir çocuk olarak bakıyorum. Bunların yapabilirliğini her zaman göstermiş bir oyuncu. Bunların sayısının daha çoğalmasını istiyoruz ve onu seviyoruz” diye konuştu.



Başakşehir’den transfer edilen Edin Visca’nın takımdaki yerini değerlendiren Avcı, “Trabzonspor büyük kulüptür. Trabzonspor yarışır ve olduğu her yerde yarış vardır. Bu deneyimlerle Edin Visca transferini 11 sene evvel Türkiye’ye getiren teknik adamım. O günden beri de iletişimim devam ediyordu. Onun konforlu alandan çıkmasını rica ettim, Başakşehir’den ricada bulundum. O da burada olmaktan son derece mutlu. Şampiyonluk kalitesi yüksek oyuncularla daha rahat oluyor. Visca bütün takımın gelmesini istediği, futbolcuların ‘Hocam ne olur al’ dediği bir oyuncuydu” ifadelerini kullandı.

