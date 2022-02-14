Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25´inci haftasında Trabzonspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve İttifak Holding Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Demir, açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hafta boyunca savunma ve hücumda neler yapabileceklerine çalıştıklarını belirterek, "Maçın ilk yarısında bir taraftarımız heyecandan hayatını kaybetmiş. Hem taraftarımıza hem ailesine baş sağlığı diliyorum. Üzücü bir durum. Bu duyguyu çok yoğun yaşayan bir şehirdeyiz. Umarım kazandıkça bu dengeler biraz daha oturur. Trabzonspor´un neden burada olduğunu, bu kadar puan farkına rağmen dominant oyununa devam etmek istediğini, taraftarın önünde bu baskın oyununu oynaması gerektiğini aslında maça çıkarken bunu düşünüyorduk. İyi ve organize olan bir takıma karşı bunu yapmak istedik. Bekleyen takımdan oynayan takıma dönen bir Konyaspor var. Hem kendi birinci bölgesinde hem de ikinci bölgesinde planları var. Rakip arkasında en fazla koşu yapan bir geçişi bugün uygulamak istediler. Biz hem oyuncu kalitemiz hem oyun organizasyonumuzla savunmada ve hücumda neler yapabileceğimizi çalıştık. Hafta çok iyi geçmişti. 12´nci oyuncuyla, taraftarımızın verdiği destekle beraber oyunun ilk 20 dakikasında dominant ve baskılı bir oyun oynadılar ve rakibi hataya zorladılar. 1-0 içeri girdik. Maçın genelinde aslında daha önce koparabilmemiz için biraz daha duygularımızı dengelememiz lazım. Özellikle bizim gibi bir takımın 1-0´dan sonra yani 2´den 3´e geçtikten sonra çabuk erken final pası veya top kayıpları, yüksek nabızda gidip gelmek her takımı ve bizi de bu anlamda yorar. Biz ne zaman topa sahip olup üçüncü bölgede atak sonuçlandırdığımız zaman veya kaybettiğimiz yerde baskı yapıp tekrar aldığımızda oyunu daha sağlıklı oynama, ikiyi üçü bulma durumumuz vardı. Bugün o kayıpları biraz fazla yaptık. Sonlara doğru rakibin duran topun devamında gol attı ama hem savunmayı doğru yaptık, hem hücumda doğru aksiyonlar yaptık. Özellikle top kayıplarının dışında güzel bir haftada, 25´inci haftada güzel bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞUN IŞIĞI PIRIL PIRIL PARLIYOR"

Galibiyeti Trabzonspor sevdalılarına armağan eden Avcı, "Bu sene `İyi ki Trabzonspor var´ dedirttirmek bizim için çok önemliydi. Her taraftardan bunun dönüşünü alıyoruz. Bunlar beni de son derece mutlu ediyor. Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor. 13 hafta var, hafta hafta gideceğiz. Bunu cebimize koyduk. Pazar günkü maça hem zihinsel hem fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Rakibi de bu sene ve geçen seneden beri süregelen çıkışı için tebrik ediyorum" diye konuştu.

"HARİKA BİR SEZON GEÇİRİYORUZ"

Kamuoyundaki erken şampiyonluk değerlendirmelerini yorumlayan Avcı, "Onların çok gerçekçi konuşmalar olmadığını düşünüyorum. Bu oyun her zaman daha iyisini yapman gerektiren bir oyundur. Trabzonspor bu sene bu oyunu hep daha iyi yapacak, rekorlar kıracak, daha iyi oyunlar oynaması lazım. İstatistikleri, rekorları kırsın, daha fazla puan alsın. Devre arasına girerken çok puan farkı da varken ona göre transferler yaptık. Her seferinde Trabzonspor bir fazlasını isteyecek, ben de isteyeceğim, oyuncu sahanın içinde isteyecek. Buna psikolojik üstünlük de diyebilirsiniz, puan farkı da, dominant oyun da. Hepsi bir arada harika bir sezon geçiriyoruz. Taraftarımız da şehir de bunu keyfini çıkartsın" şeklinde konuştu.

"NWAKAEME'Yİ SEVİYORUZ"

Nwakaeme´nin performansı ve maçtaki asistini değerlendiren Avcı, "Benim oyuncum olarak, sevimli bir çocuk olarak bakıyorum. Bunların yapabilirliğini her zaman göstermiş bir oyuncu. Bunların sayısının daha da çoğalmasını istiyoruz ve onu seviyoruz" diye konuştu.

"VISCA'YI TÜM FUTBOLCULAR İSTEDİ"

Medipol Başakşehir´den transfer edilen Edin Visca´nın takımdaki yerini değerlendiren Avcı, "Trabzonspor büyük kulüptür. Trabzonspor yarışır ve olduğu her yerde yarış vardır. Bu deneyimlerle Edin Visca'yı 11 sene evvel Türkiye´ye getiren teknik adamım. O günden beri de iletişimim devam ediyordu. Onun konforlu alandan çıkmasını rica ettim, Başakşehir´den ricada bulundum. O da burada olmaktan son derece mutlu. Şampiyonluk kalitesi yüksek oyuncularla daha rahat oluyor. Visca bütün takımın gelmesini istediği, futbolcuların `hocam ne olur al´ dediği bir oyuncuydu" ifadelerini kullandı.

OSMAN DEMİR: BASİT GOL YEDİK

İttifak Holding Konyaspor'da kırmızı kart gören teknik direktör İlhan Palut´un yerine açıklama yapan yardımcı antrenör Osman Demir, karşılaşmaya sadece 3 puan kaybı olarak baktıklarını söyledi. Hayatını kaybeden Trabzonspor taraftarı için başsağlığı dileyen Demir, karşılaşmanın her iki takım için de önemli olduğunu belirterek "Bu atmosferi de tahmin edebiliyorduk. Aslında çok iyi hazırlandık. İlk yarı taraftarın da etkisiyle Trabzonspor, bizden daha istekliydi. Basit gol yedik. Arkasında Rahmanovic ile pozisyonumuz var. İki takım adına da ilk yarı Trabzonspor'un isteği dışında kısır geçti diyebilirim. İkinci yarı oyuna iyi başladık, top bizdeydi. İkinci golü yemeden atmayı çok istiyorduk. İkinci golü yedik ama maçı bırakmadık. Doğru zamanda golü bulduk, beraberliği sağlayacak aksiyonlarımız, ceza sahası girişlerimiz oldu, fakat sonuç olmadı. Biz sadece 3 puan kaybı olarak bakıyoruz" dedi

"KURALA GÖRE KART YEDİ"

İlhan Palut'un maç sonunda kırmızı kart görmesine ilişkin soru üzerine Demir, "Aslında herhangi hakaret yok, hiçbir şey yok. Son pozisyondan sonra 'hocam, faul yoktu neden verdin' dedi. Kurala göre hakemin yanına gidildiğinde kırmızı kart oluyor. Herhangi hakaret bir kötü davranış yok " yanıtını verdi.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Demir, ligin geride kalan bölümünde ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Biz sezona başlarken iyi futbol seyrettirmeyi, iyi mücadele etmeyi, ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefledik. Bunun için gerekli mücadeleyi gösterdiğimizi ve oyunu oynadığımızı düşünüyorum. 14 maçımız var, elimizden gelenin en iyisini yapıp ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Abdullah Avcı'nın açıklamaları

Osman Demir'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-02-13 23:09:39



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