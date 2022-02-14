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Edin Visca, 3 yıl sonra bir ilki başardı

DHA

Edin Visca, 3 yıl sonra bir ilki başardı


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25´inci haftasında İttifak Holding Konyaspor´u 2-1 mağlup eden Trabzonspor´da galibiyetin mimarı Edin Visca, 3 yıl aradan sonra bir ilki başardı. Visca, 2018-19 sezonu ocak ayından bu yana ilk kez, üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandırmış oldu.
Ligde bu sezon şampiyonluğun güçlü adayları Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor´un düellosuna bordo-mavililerin devre arası transferi Edin Visca golleriyle damgasını vurdu. 3 buçuk yılı bulan çabaların sonunda devre arasında Medipol Başakşehir´den transfer edilen yıldız oyuncu karşılaşmada attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu.
PUCHACZ KRAMPONUNU ÖPTÜ
Maç bitiminde takım arkadaşlarıyla birlikte kolbastı şova katılan ve galibiyetin tadını çıkaran Visca´ya, Puchacz ilginç bir şekilde teşekkür etti. Devre arasında transfer edilen, takıma çabuk adapte olarak kadro şansı bulan Tymoteusz Puchacz, 3 puanın sevinciyle galibiyetin mimarı Visca´nın sağ kramponunu öptü. İkilinin renkli görüntüleri ve Puchacz´ın samimi tavrı taraftarın beğenisini topladı.
3 YIL ARADAN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
Karşılaşmanın 13´üncü dakikasında Cornelius, 67´nci dakikasında Nwakaeme´nin asistlerinde topu sol ayağıyla filelere gönderen Boşnak yıldız, şampiyonluk yarışındaki takımına 3 maçta 9 puan kazandırdı. Trabzonspor´un 23´üncü haftada Galatasaray´a karşı 2-1, 24´üncü hafta müsabakası olan Kasımpaşa´ya karşı 1-0 galip geldiği maçlarda 1´er golü bulunan Visca, Konyaspor karşısında da fileleri havalandırarak 3 yıl aradan sonra bir ilki başardı. Bordo mavili formayla çıktığı 5 maçta 4 gol atan Visca, tüm gollerini son 3 maçta kaydederek Başakşehir´de oynadığı dönem olan 2019 yılından sonra ilk kez üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı. Visca, 2018-19 sezonu Ocak ayından bu yana ilk kez, üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandırmış oldu.
EN FAZLA GOL ATTIĞI İKİNCİ TAKIM
Visca´nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım 9 golle Kasımpaşa iken, en çok gol attığı ikinci takım ise dün akşam itibarıyla 7 golle Konyaspor oldu. Ayrıca Süper Lig'de oynadığı son üç maçta çektiği altı şutun tamamında isabet sağlayan Visca, Başakşehir´de forma giyerken 2020 yılı ekim ayında oynanan Antalyaspor müsabakasından bu yana ilk kez bir lig karşılaşmasında 2 gol birden kaydetti.
VISCA PARASINI ŞİMDİDEN ÇIKARDI
Çıktığı son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan bordo-mavililerin kasasına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından maç başına 2 milyon 700 bin TL, toplamda ise 8 milyon 100 bin TL aktarıldı. Trabzonspor´la 3 buçuk yıllık sözleşmesi bulunan ve 2021-22 Ahmet Çalık sezonunun ikinci yarısı için 750 bin Euro´ya anlaşan Visca, güncel kura göre bu sezon 11 milyon 517 bin TL alacak. Boşnak yıldız, son 3 karşılaşmada galibiyete katkısıyla yarım sezonluk maliyetinin büyük kısmını şimdiden karşıladı.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-02-14 10:22:21

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