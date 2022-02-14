Karton kutuda uyuşturucu üretimine baskın

Trabzon’un Of ilçesinde özel düzenekle uyuşturucu üretimine jandarma ekiplerince baskın yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik timleri ve Of İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari ve saha araştırmaları sonucu M.T. (44) isimli şahsın evinin bir bölümünde özel sistem kurarak kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Gündüz saatlerinde jandarma ekiplerince narkotik köpek eşliğinde yapılan şok baskınında karton kutu içerisine ampul yerleştirilerek, ısı ve ışık elde ederek özel düzenek hazırlandığını tespit edildi. Özel düzenekte 5 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, evde yapılan aramada hazır vaziyette 2 gram kubar Esrar, 3 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 Adet kurusıkı tabanca ve 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T. isimli şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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