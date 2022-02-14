Karadeniz\u2019de yakla\u015f\u0131k son 1 ayd\u0131r \u0130\u011fneada taraflar\u0131nda bol miktarda avlanarak tezg\u00e2hlar\u0131 s\u00fcsleyen hamsi, bu defa \u00fczd\u00fc. Trabzon\u2019da son iki g\u00fcnd\u00fcr tezgahlarda g\u00f6r\u00fclmeyen hamsi yerini a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olarak k\u00fclt\u00fcr bal\u0131klar\u0131na b\u0131rak\u0131rken, hamsinin olmay\u0131\u015f\u0131 bal\u0131k\u00e7\u0131y\u0131 da vatanda\u015f\u0131 \u00fczd\u00fc. Trabzon\u2019da 1 hafta \u00f6nce kilosu 25 TL\u2019den sat\u0131lan hamsinin yerini bug\u00fcnlerde istavrit al\u0131rken, onun da kilosu 30 TL \u2018den sat\u0131lmas\u0131 vatanda\u015f\u0131n bu y\u00f6ndeki talebini azaltt\u0131. Karadeniz\u2019de \u00f6zellikle bu sezon ba\u015flar\u0131nda bol miktarda avlanan daha sonra hamsi d\u00f6nem denem kaybolurken, \u00f6zellikle son 1 aydan beri \u0130\u011fneada taraflar\u0131nda bol miktarda avlanmas\u0131 umutlar\u0131 art\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. Bal\u0131k\u00e7\u0131 esnaflar\u0131ndan S\u00fcleyman \u00c7ak\u0131r, hamsinin iki g\u00fcnd\u00fcr gelmedi\u011fini, hamsinin olmay\u0131\u015f\u0131n\u0131n istavritin fiyat\u0131n\u0131 30 TL\u2019ye \u00e7\u0131kmas\u0131na neden oldu\u011funu belirterek \u201cHamsi iki g\u00fcnden beri gelmiyor. Tekneler \u0130\u011fneada taraflar\u0131ndan geri d\u00f6n\u00fc\u015f yap\u0131yor diye \u00f6\u011frendik. Ge\u00e7mi\u015f y\u0131llarda bu d\u00f6nemlerde hamsi tam da yenecek zaman\u0131 idi. Ocak, \u015eubat aylar\u0131 tam hamsinin yenme zaman\u0131. Bu sene pek yok, erken ba\u015flad\u0131 erken bitti. Bundan sonra istavrit olabilir hamsi olmaz. Tezg\u00e2hlar\u0131m\u0131zda \u015fu an kefal, somon, levrek, \u00e7upra yani yeti\u015ftirme bal\u0131klar \u00e7o\u011funlukta. Genelde denizden istavrit kefal, tirsi, mezgit \u00e7\u0131k\u0131yor. Bu sene bal\u0131k\u00e7\u0131lar olarak istedi\u011fimiz verimi ald\u0131k diyebilirim. Sezon bitimine iki ay kadar zaman kald\u0131. Bundan sonra istavrit, tirsi, kefal, mezgit olur. Hamsi olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in istavrit pahaland\u0131. \u015eu an kilosu 3035 TL\u201d dedi. Bal\u0131k\u00e7\u0131 esnaflar\u0131ndan \u0130lhan \u00d6zbayrak ise hamsinin bundan sonra pek olaca\u011f\u0131n\u0131 zannetmedi\u011fini kaydederek, \u201cHamsi \u0130\u011fneada taraflar\u0131ndan geliyordu o da kayboldu bitti gibi. Bundan sonra hamsinin olaca\u011f\u0131n\u0131 pek zannetmiyorum. Hamsi iki, \u00fc\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr yok. Ondan \u00f6nce vard\u0131, erken ba\u015flad\u0131 erken bitti. Bir ay olmad\u0131 bir aydan sonra \u0130gneada, Bulgaristan s\u0131n\u0131r\u0131 oralarda ba\u015flad\u0131 hamsi. G\u00fczel devam etti art\u0131k o da \u015fimdi bitti. \u00c7o\u011fu bal\u0131k\u00e7\u0131 tekneleri geri d\u00f6n\u00fcyor. Bundan sonra olursa istavrit olur onun da fiyat\u0131 y\u00fckseldi. Denizin en so\u011fuk oldu\u011fu d\u00f6nem olmas\u0131na ra\u011fmen pek bal\u0131k yok. Bal\u0131k fiyatlar\u0131 y\u00fcksek istavrit 30 TL, bu fiyata satt\u0131\u011f\u0131m\u0131z halde maliyetini kurtar\u0131yoruz. Hamsinin olmay\u0131\u015f\u0131 di\u011fer bal\u0131k \u00e7e\u015fitlerinin fiyat\u0131n\u0131 olumsuz etkiliyor. Hamsi b\u00fct\u00fcn bal\u0131klar\u0131n fiyat\u0131n\u0131 k\u0131rar. Vatanda\u015f fiyat\u0131 y\u00fcksek buluyor ancak denizden tutman\u0131n bir maliyeti var. Bal\u0131k fiyatlar\u0131 kefal 2530 TL, somon 5060 TL, istavrit 30 TL, tirsi 50 TL. K\u00fclt\u00fcr bal\u0131klar\u0131ndan levrek boyuna g\u00f6re 100120 TL, \u00e7upra 80 TL. Sezon bitti gibi bu sezonda Allah\u2019a \u015f\u00fck\u00fcr bir \u015feyler yapt\u0131k fena de\u011fildi\u201d diye konu\u015ftu. Bal\u0131k\u00e7\u0131 esnaflar\u0131ndan G\u00f6kmen Ayd\u0131n da \u201cBug\u00fcn hamsi gelmedi \u00e7e\u015fit bal\u0131klar var. Bundan sonra hamsi art\u0131k kayboldu diyebiliriz. Hamsiyi en son 40 TL satt\u0131k. Bug\u00fcn hamsi olsa yine 4050 TL\u2019ye sat\u0131l\u0131r ancak yok. Vatanda\u015f genellikle hamsi ile istavriti soruyor, di\u011fer \u00e7e\u015fitleri pek sormuyor. Tirsi 25 TL, alabal\u0131k 50 TL, somon 60 TL, istavrit 30 TL, mezgit 2550 TL. Sezon bitim i\u00e7in fena ge\u00e7medi ancak palamut olmad\u0131 hamsi erken kayboldu. Bu sezon hamsi k\u0131s\u0131m k\u0131s\u0131m oldu. Dolay\u0131s\u0131yla bu sezon hamsiyi ucuz da yedi pahal\u0131 da yedi. Daha \u00f6nceki y\u0131llarda bu d\u00f6nemlerde hamsi olurdu bu sene k\u0131s\u0131m k\u0131s\u0131m oldu. Hamsi \u015fu an tezgahlarda hi\u00e7 yok\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.