Trabzonspor Asbaşkanı Doğan'ın babası maç izlerken fenalaştı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan´ın babası Atilla Doğan (68) Trabzonspor İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını izlediği sırada fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Doğan yoğun bakıma alındı.
Trabzonspor´da asbaşkan Ertuğrul Doğan´ın İstanbul´da yaşayan babası Atilla Doğan, dün akşam oynanan Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını evinde televizyondan takip ettiği sırada maçın heyecanına dayanamayarak fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Atilla Doğan´ın yapılan ilk müşahedede beynine pıhtı attığı tespit edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Doğan´ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, dün akşam oynanan Trabzonspor İttifak Holding Konyaspor karşılaşması sırasında kalp krizi geçiren taraftar Eyüp Yusuf da (45) ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-02-14 16:52:45
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