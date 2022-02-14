Maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftar son yolculuğuna uğurlandı Cenaze namazına Trabzonsporlu futbolcular da katıldı

Trabzonspor ve Konyaspor müsabakasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Eyüp Yusuf, son yolculuğuna uğurlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynan Trabzonspor ve Konyaspor müsabakasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Eyüp Yusuf (45) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bordomavili taraftar için Araklı ilçesindeki Erenler mahallesinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor Başkan Yardımcıları Yalçın Orhan, Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu üyeleri Zafer Göktaş, Sami Karaman, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Dorukhan Dököz, Yusuf Erdoğan, yakınları ve ailesi katıldı. Evli ve 3 çocuk babası Eyüp Yusuf kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.



"Trabzonspor'u çok seviyordu"

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde esnaflık yapan Eyüp Yusuf'un maça beraber gittiği arkadaşı Galip Zengin, Eyüp Yusuf'un Trabzonspor'u çok sevdiğini belirterek, "Çok üzgünüz. Maça beraber gittik. Stattan içeri girdik kalabalıktı. Onlar önden gitmişti biz arabayı park ediyorduk. İçeri girdiğimizde yere düştüğünü fark ettik.Sağlık ekipleri hastaneye getirdi. Maalesef kurtulamadı. Birçok maça gittik. Bu sene umutluyduk. Sosyal medya paylaşımlarıda hepsinde bahsediyordu. Trabzonspor'u çok seviyordu. Bu sene inanmıştık. Bu sene o bayrak İstanbul'a asılacak diye paylaşımı vardı. Üzgünüz. Birkaç yıl önce kalp çarpıntısından dolayı anjiyo olmuştu. O da temiz çıkmıştı. İlaç kullanmıyordu" dedi.

Öte yandan, dün akşam oynanan karşılaşmada bordomavililerin 2 golünü atan Edin Visca'nın futbolcular tarafından imzalanan forması Eyüp Yusuf'un babası Şaban Yusuf'a verildi.

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