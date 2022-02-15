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Kalenin kalıntıları denizin altında aranıyor Trabzon'da Akçakale Kalesi’nde yapılan kazı çalışmalarının ikinci bölümünde kalenin kalıntıların deniz altında aranmaya başladı

İHA

Kalenin kalıntıları denizin altında aranıyor Trabzon'da Akçakale Kalesi’nde yapılan kazı çalışmalarının ikinci bölümünde kalenin kalıntıların deniz altında aranmaya başladı

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki tarihi bin 100’lü yıllara dayanan Akçakale Kalesi’nde yapılan kazı çalışmalarının ikinci bölümünde kalenin kalıntıların deniz altında aranmaya başladı.
Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale Mahallesi’nde 900 yılın üzerinde tarihi geçmişe sahip olan Akçakale Kalesi’ndeki kazı çalışmalarının ikinci bölümü sürüyor. 11001200 yılları arasında Bizanslılar tarafından yoğun olarak kullanılmaya başlanılan kalede 2017 yılında Akçaabat Belediyesi tarafından yapılan kazı çalışmalarında kalenin 1468 yılında Osmanlı yönetimine geçtiği ve 1900’lü yılların başlarına kadar kullanıldığı tespit edildi. Yürütülen kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait 8 mezar ve bu mezarlara ait iskeletler, Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ve seramik parçaları ile 19. yüzyıla ait bir top bulunurken, kalenin son günlerindeki çalışmalarında bir de kilise bulunmuştu. Akçakale Kalesi’nde 2017 yılında gerçekleşen kazı çalışmalarının en önemli buluntusu tek nefli kilise olurken, tekrar başlayan kazı çalışmalarında 23 adet sikke bulundu.
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim üyesi İlker Mete Mimiroğlu ve Asistanı Sanat Tarihçi Adem Kundakçı koordinatörlüğünde yürütülen kazı çalışmalarının ikinci bölümünde pipo ve paçaları, Osmanlı ve Bizans dönemine ait sırlı seramik parçaları, cam parçaları, gülle, ok uçları ve madeni objeler bulunurken, kafatası olmayan Bizans dönemine ait olduğu değerlendiren bir iskelet ortaya çıktı.

Sualtı çalışmalarında buluntular ortaya çıktı
Arkeolojik kazının ardından Akçakale Kalesi’nin turizme kazandırılması için restorasyon projesi de hazırlanırken, tarihi kalenin kalıntıları için denizde de çalışma yapılıyor. Dalgıçlarla beraber yapılan çalışmada buluntular ortaya çıkarken, Akçaabat Belediyesi ve Müze Müdürlüğü tarafından bir çalışma hazırlanıyor. Kış aylarında çalışmanın güçlükle yapılması nedeniyle ertelenen sualtı çalışmalarının yaz aylarında tekrar başlaması hedeflenirken, yöre halkı tarafından söylentilere yol açan 80 metre derinlikteki bir gemi kalıntısı ve dehliz içinde çalışma yapılıyor. Kazı çalışmalarının Haziran ayına kadar bitirilmesi hedeflenirken, çalışmalarının tamamlanmasının ardından elde edilen buluntular kalede sergilenecek.

Akçakale Kalesi
Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale Mahallesi’nde 900 yılın üzerinde tarihi geçmişe sahip olan Akçakale Kalesi, Trabzon’un fethi sonrası 1468 yılında Osmanlı yönetimine geçti. Kale, Cumhuriyet döneminde hazine malı olarak devlete devredildi. 2005 yılında 475 bin TL bedelle kamulaştırılan Akçakale Kalesi’nde 2007 yılında kurtarma kazıları yapıldı. O dönemde yapılan kazı çalışmalarında 4 iskelet, kemik parçaları, toprak kaplar, bronz çiviler ve Bizans seramiği parçaları bulundu. Moloz ve kesme taştan yapılmış olan kalenin büyük bölümü yıkılmasına rağmen ana gövdesi günümüze kadar ulaşırken, son yıllarda kale tarım arazisi ve çocukların oyun sahası olarak kullanılıyordu.

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