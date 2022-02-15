Çıkan yangında hayatını kaybetti

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Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sezgin Akdeniz’e (58) ait Beşikdüzü ilçesinin Cumhuriyet mahallesindeki evde dün gece saat 23.30 sularında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında evli ve 1 çocuk babası Sezgin Akdeniz hayatını kaybetti. Sezgin Akdeniz’in cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yapılan otopsinin ardından cenazesi bugün Nefsişarlı mahallesinde kılınacak cenaze namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.

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