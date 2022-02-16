Uydudan çökme tespit edilen deniz dolgusundaki yapılar için 'izleme sistemi' önerisi (2)- Yeniden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uydudan çökme tespit edilen deniz dolgusundaki yapılar için 'izleme sistemi' önerisi (2)- Yeniden

DHA

Uydudan çökme tespit edilen deniz dolgusundaki yapılar için 'izleme sistemi' önerisi (2)- Yeniden


Selçuk BAŞARSelay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da, stadyum ve şehir hastanesi inşaatının yer adlığı deniz dolgusu üzerine araştırmalar yürüten Prof. Dr. Ertan Gökalp ile öğretim üyesi Fırat Altıntaş'ın uluslararası dergide yayımlanan bilimsel makalesinde, Avrupa Uzay Ajansı´na ait `Sentinel-1´ uydusundan elde edilen 3 yıllık verilere göre, dolgunun yılda 9,7 milimetre çöktüğü, bazı alanların ise yılda 3,9 milimetreye kadar yükseldiğinin tespit edilmesi üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü'nden Yapı Sağlığı İzleme Sistemi kurulması önerisi geldi. Rektörlükten yapılan açıklamada, stadın hem betonarme hem de çelik taşıyıcı sistemine, Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri kurulmasının önem arz ettiği vurgulandı.
Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nde 2011'de başlanan ve 5 yılda tamamlanan deniz dolgusu üzerine Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) 2019'da Şenol Güneş Spor Kompleksi ile 40 bin kişi kapasiteli stadyum inşa edildi. 4 bin 700 fore kazıkla güçlendirilen dolgu alanına şimdi de 900 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi planlandı. İlave 1200'den fazla fore kazık daha çakılan dolguda hastane inşaatı başladı.
ÇÖKME DİKEY YÖNDE
Kentte deniz dolgusu üzerine araştırmalar yürüten Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Ertan Gökalp ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatağan Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü öğretim üyesi Fırat Altıntaş'ın uluslararası dergide yayımlanan bilimsel makalesinde, Avrupa Uzay Ajansı´na ait `Sentinel-1´ uydusundan elde edilen 3 yıllık verilere göre, dolgunun yılda 9,7 milimetre çöktüğü, bazı alanların ise yılda 3,9 milimetreye kadar yükseldiğine yer verildi. Araştırmada zemin çatlaklarına bağlı olarak oluşan deformasyonların dikey yönde ve çökme şeklinde olduğu, en yüksek deformasyonun ise stadyumun batısında görüldüğü belirlendi.
'MAKALE GERÇEĞİ YANSITIYOR'
Araştırma sonuçlarını değerlendiren jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Akyazı´daki dolgu sahasının oturmasıyla ilgili hazırlanan uluslararası makalenin gerçeği yansıttığını söyledi. Deniz doldurulduktan sonra uydu ölçümleriyle dolgunun performansının değerlendirildiğini belirten Prof. Dr. Bektaş, "Uydu çalışmalarının sonucunda bazı yerlerin yükseldiği, bazı yerlerin alçaldığı farklı oturmalar gözleniyor. Bu farklı oturmaya bina dayanamıyor ve deforme oluyor. Neticede bazı yerler kırılıyor. 2019 yılında statta ve tesiste yaptığımız tespite göre az hasar var. Bu az hasar oturmalar devam ederse orta, oturmalar yine devam ederse yüksek hasara geçer" dedi.
`ÇALIŞMALAR NİTELİKSİZ VE YETERSİZDİ´
Dolgu alanının heyelan sahasının devamı olduğu konusunda geçmişte uyarılarda bulunduklarını söyleyen Prof. Dr. Bektaş, "Akyazı heyelan sahasının denize doğru olan devamıdır. Arazide gördüğünüz faylar ve kırıklar denize doğru devam ediyor. En önemli sorun o fay ve kırıkların deniz altında birbirleriyle ne şekilde bir ilişkide olduğuydu. Bunu anlamak için detaylı jeofizik ve derin sondajların yapılması gerekiyordu. Biz o zaman da ikaz ederek yapılan jeolojik, jeofizik ve sondaj çalışmalarının niteliksiz ve yetersiz olduğunu söyledik. Hal böyle olunca yaşanan sıkıntıların sebebini bilemiyoruz. Akyazı´da bazı oturma sorunları yaşadık, deformasyonları gördük. Buradan ders çıkaralım, hastane yapılmadan önce denizaltı jeolojisi, jeofiziği ve deniz sondajları yapılsın. En azından Akyazı´daki oturmanın sebebi ortaya çıkarılsın, sonra da hastane inşaatına geçilsin" diye konuştu. 
REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü de stadın betonarme ve çelik taşıyıcı sistemleri için 'Yapı Sağlığı İzleme Sistemi' kurulmasını önerdi. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu bilimsel çalışma, uluslararası saygın bir dergide yayımlanmış olup diğer bütün bilimsel çalışmalar gibi oldukça değerlidir. Bu çalışma kapsamında; stadın çevresinde ve özellikle batı tarafındaki zeminde yüzey deformasyonlarının ve çatlakların oluştuğu belirtilmiş olup betonarme veya çelik ana taşıyıcı sistem için herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Çatı üzerindeki membran kaplamalardan alınan ölçümler rüzgar, sıcaklık vb. hava şartlarından etkilendiği ve büyük hata payları elde edildiği için çatının yapısal davranışı ile ilişkilendirilememiştir. Sonuç olarak, yapılan tek bir bilimsel çalışma ile elde edilen verileri kullanarak statta güvenlik sorununun bulunduğunu, stadın kullanılamayacağını hatta yıkılacağını belirtmek doğru değildir" denildi. 
Zemin oturmalarının devam etmesi durumunda stadın taşıyıcı sisteminin nasıl davranış sergileyeceğini bugünden tahmin etmenin zor olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dolayısıyla Akyazı dolgu alanı üzerinde inşa edilen Şenol Güneş Kompleksi Trabzonspor Medical Park Stadyumu´nun güvenle kullanılmaya devam edilmesi, olası bir tehlike durumunda acil ikaz sistemlerinin devreye girip önceden haber verilmesi veya doğal afetler sonrasında stadın mevcut durumunun değerlendirilmesi amacıyla; ülkemizdeki tüm stratejik yapılarda uygulandığı gibi stadın hem betonarme hem de çelik taşıyıcı sistemine, Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri kurulması önem arz etmektedir. Bu şekilde, stadın yapısal davranışına ait grafiklerin 7/24 elde edilmesi sağlanacak, performansı izlenebilecek ve olası bir limit dışı davranışta oluşabilecek hasarları önlemek mümkün olabilecektir. Böylece şampiyonluk yolunda statları dolduran taraftarların güvenliği sağlanmış ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları da sorumluluklarını yerine getirmiş olacaktır." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL
2022-02-16 11:18:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Abdullah Avcı'nın tatlı sıkıntısı
YEREL HABERLER Abdullah Avcı'nın tatlı sıkıntısı
Trabzon'daki stadyumu da ilgilendiren deniz dolgusundaki çökme, uydudan tespit edildi
YEREL HABERLER Trabzon'daki stadyumu da ilgilendiren deniz ...
Vakaların arttığı Karadeniz'de, ilave yoğun bakımlar devrede
YEREL HABERLER Vakaların arttığı Karadeniz'de, ilave yoğun bakımlar ...
Deniz dolgusundaki çökme, uydudan tespit edildi
YEREL HABERLER Deniz dolgusundaki çökme, uydudan tespit edildi
Trabzonspor Avrupa'nın devleri arasında Süper Lig lideri bordo-mavililer 2.40'lık puan ortalamasıyla Avrupa'da en iyi puan ortalamasını elde eden 5 takımdan biri oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor Avrupa'nın devleri arasında Süper Lig ...
Eski ve atıl eşyaları boyayıp, şekillendirip tekrar kullanılır hale getiriyorlar
YEREL HABERLER Eski ve atıl eşyaları boyayıp, şekillendirip tekrar ...
Trabzon’da yaşanan olayda acı detay Canına kıymadan önce kardeşini arayıp “İntihar edeceğim” demiş
YEREL HABERLER Trabzon’da yaşanan olayda acı detay Canına kıymadan ...
Oto galericisi genç lüks otomobilin içinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Oto galericisi genç lüks otomobilin içinde ölü ...
Maçka’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü etkinlikleri
YEREL HABERLER Maçka’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. ...
Çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çıkan yangında hayatını kaybetti
Kalenin kalıntıları denizin altında aranıyor Trabzon'da Akçakale Kalesi’nde yapılan kazı çalışmalarının ikinci bölümünde kalenin kalıntıların deniz altında aranmaya başladı
YEREL HABERLER Kalenin kalıntıları denizin altında ...
Trabzonspor, hem dışarda hem içerde lider
YEREL HABERLER Trabzonspor, hem dışarda hem içerde lider
Tribünde kalp krizi geçirip ölen taraftar, toprağa verildi
YEREL HABERLER Tribünde kalp krizi geçirip ölen taraftar, toprağa ...
Tribünde kalp krizi geçirip ölen taraftar, toprağa verildi/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Tribünde kalp krizi geçirip ölen taraftar, toprağa ...
Maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftar son yolculuğuna uğurlandı Cenaze namazına Trabzonsporlu futbolcular da katıldı
YEREL HABERLER Maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftar ...
Trabzonspor Asbaşkanı Doğan'ın babası maç izlerken fenalaştı
YEREL HABERLER Trabzonspor Asbaşkanı Doğan'ın babası maç izlerken ...
Gece vakti araç kurşunlayan şüpheliler mahkemeye sevk edildi
YEREL HABERLER Gece vakti araç kurşunlayan şüpheliler mahkemeye sevk ...
Hamsi bu defa üzdü Tezgâhlarda 2 gündür görünmeyen hamsi balıkçıyı da vatandaşı da üzdü Yaklaşık 1 aydan beri özellikle İğneada taraflarında bol miktarda avlanarak tezgâhları süsleyen hamsi bugünlerde tekrar ortadan kayboldu
YEREL HABERLER Hamsi bu defa üzdü Tezgâhlarda 2 gündür görünmeyen ...
Visca'ya, Avcı etkisi Edin Visca, bir sezonda iki farklı performans ortaya koydu
YEREL HABERLER Visca'ya, Avcı etkisi Edin Visca, bir sezonda iki ...
Karton kutuda uyuşturucu üretimine baskın
YEREL HABERLER Karton kutuda uyuşturucu üretimine baskın
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Virüs, döngüsel hastalık halini alacak gibi duruyor
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Virüs, döngüsel hastalık ...
Edin Visca, 3 yıl sonra bir ilki başardı
YEREL HABERLER Edin Visca, 3 yıl sonra bir ilki başardı
Edin Visca, 3 yıl sonra bir ilki başardı
YEREL HABERLER Edin Visca, 3 yıl sonra bir ilki başardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.