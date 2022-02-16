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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık kamerada

İHA

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun marketinden yiyecek ve içecek çalan 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık kamerada

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun marketinden yiyecek ve içecek çalan 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesinin Yalıncak mahallesinde önceki gün bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobilin içerisinden inen 4 kişi market bölümüne girdi. Markette reyonlardan aldıkları ürünleri mont ve pantolon içerisine saklayan şahıslar bir süre vakit geçirdikten sonra akaryakıt istasyonundan ayrıldı. Marketteki yiyecek ve içecek reyonundan malzemelerin çalındığını fark eden akaryakıt istasyonu çalışanları durumu jandarma ekiplerine bildirildi. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin titiz çalışması ile işyeri ve bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. 4 şüphelinin marketin yiyecek reyonundan malzeme çaldıklarını tespit eden jandarma ekiplerince yapılan saha ve istihbari araştırmalar sonucu şüphelilerin C.K. (19), E.K. (31), A.K. (20) ve H.İ.K. (21) isimli şahıslar olduğu tespit edildi.
Tespit edilen 4 şüpheli yapılan operasyonda adreslerinde yakalanarak gözaltına alınırken, gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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