AK Parti'li yönetici ile annesi, bir hafta arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) TRABZON´da, AK Parti Akçaabat İlçe Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı Zeynep Alış (40) ile annesi Gülfidan Alış (75), yakalandıkları koronavirüs nedeniyle 1 hafta arayla tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.
Akçaabat ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı Zeynep Alış ile annesi Gülfidan Alış, Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine 15 gün önce karantinaya alındı. Şikayetleri artan anne ve kızı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi´nde kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan ve entübe edilen Zeynep Alış, 8 Şubat'ta hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören annesi Gülfidan Alış da dün hayatını kaybetti. Gülfidan Alış bugün ilçede kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Akçaabat Selay SAYKAL
2022-02-16 17:34:02
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