Otomobil takla atarak ters döndü: 1 ölü

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Trabzon'un Çaykara ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, ÇaykaraUzungöl karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faik Gün (80) yönetimindeki 61 BA 978 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak ters dönen otomobili gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Faik Gün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Faik Gün'ün cenazesi Çaykara M.İlhan Durgun Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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