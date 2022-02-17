Öğretmenine tokat atınca okulla ilişiği kesildi



Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da, lise son sınıf öğrencisi M.E.E. (17), dersi dinlemediği için cep telefonunu alan beden eğitimi öğretmeni F.L.'ye (40) tokat attı. Öğretmen şikayetçi olurken, okuldan ilişiği kesilen öğrenci hakkında savcılıkça soruşturma başlatıldı. Okul yönetiminin, daha önce aileye M.E.E.'nin telefon bağımlılığı nedeniyle psikolojik destek alması yönünde tavsiyede bulunduğu öğrenildi

Ortahisar'da lisenin müdür yardımcısı ve beden eğitimi öğretmeni F. L., beden eğitimi dersi sırasında, dersle ilgilenmediği gerekçesiyle öğrencisi M.E.E.´den cep telefonunu vermesini istedi. Telefonu teslim eden M.E.E., bir süre sonra öğretmeni F.L.´den telefonunu geri istedi. F.L.'nin telefonu vermemesi üzerine M.E.E., iddiaya göre, öğretmenine tokat attı. Aldığı darbeyle yere düşen öğretmene, çevredeki öğrenciler yardım etti. Darp raporu alan öğretmen, öğrencisinden şikayetçi oldu. Polis tarafından gözlem altına alınan M.E.E., savcılıkça serbest bırakılırken, hakkında soruşturma başlatıldı.

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle uzaklaştırma aldığı öğrenilen M.E.E.'nin okulla ilişiği de kesildi. Okul yönetiminin, daha önce ailesine, öğrencinin telefon bağımlılığı nedeniyle psikolojik destek alması yönünde tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi.

Eğitim-Sen Trabzon Şube Başkanı Engin Nur da saldırıyı kınayarak, "Bu olay şiddet vakalarının okullarımıza sirayet etmesi meselenin ne kadar ciddi boyutlara vardığını gösteriyor" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-02-17 16:41:22



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