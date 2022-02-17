Paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı

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Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON´da Akyazı mevkisinden atlayış yapan Ali Atıcı´nın yamaç paraşütü, iniş sırasında elektrik tellerine dolandı. Havada asılı kalan Atıcı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ortahisar ilçesinin Akyazı Mahallesi´nden sahile doğru atlayış yapan Ali Atıcı´nın paraşütü iniş sırasında Medical Park Stadyumu´nun da bulunduğu bölgeden geçen kara yolu üzerindeki elektrik tellerine takıldı. Yoldan geçen sürücülerin fark ettiği Atıcı için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile elektrik dağıtım şirketinin çalışanları yönlendirildi. Elektrik kesildikten sonra Ali Atıcı, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı. Atıcı´nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2022-02-17 17:20:05



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