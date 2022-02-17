Trabzon’da yamaç paraşütçüsü elektrik tellerine takıldı Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu önündeki elektrik tellerine takılan genç paraşütçü büyük tehlike atlattı

Trabzon’da bir yamaç paraşütçüsü genç Akyazı tepesinden atlayışa geçtikten kısa bir süre sonra rüzgârın da etkisiyle elektrik tellerine takıldı. Yaklaşık 4 metre yükseklikte bir süre paraşütte asılı kalan genç daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı Tepesi deniz seviyesi üzerine doğru yamaç paraşütüyle uçuşa geçen Ali Atıcı, 250300 metre kadar uçuş yaptıktan sonra inişe geçmeye çalışırken rüzgarın etkisiyle Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu önündeki elektrik tellere takıldı. Yaklaşık 45 metre yükseklikte paraşütle birlikte asılı kalan Atıcı, daha sonra çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi.

Uçuş yapan kişinin öğrenci olduğunu belirten Trabzon Hava Sporları İl Temsilcisi Yüksel Değer, herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını ifade ederek, “Arkadaşımız biraz acemiydi. Rötarlı bir hava geldi tam iniş alanına geldiğinde teli görmedi ve takıldı. Sağ olsun itfaiyeden arkadaşlar geldi kendisini indirdi. Bunlar normal olan şeyler, arkadaşın kendisine bir şey olmadı, malzemeye de bir şey olmadı, her şey normal. Bu sporda bu tür olaylar olabiliyor“ dedi.

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