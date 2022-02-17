Trabzonspor'da 2 pozitif vaka

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Trabzonspor'da iki futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Bordomavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Covid19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.

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