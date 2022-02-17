Trabzonsporlu Marek Hamsik su krizine dikkat çekti

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Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)-Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik, 20 Şubat Pazar günü iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmek için `Dünyanın sana ihtiyacı var´ sloganıyla koşulacak 42´nci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu´nun tanıtım filminde oynadı.Trabzon Büyükşehir Belediyesi´nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda rol alan tecrübeli futbolcu, 2050 yılında su krizi yaşanması beklenen dünyaya bugünden mesaj veriyor. Videoda Marek Hamsik, dişlerini fırçalarken musluğu açık bırakan çocuk oyuncuya "Eğer gelecekteki çocukların da susuz kalmamasını istiyorsan dişlerini fırçalarken musluğu mutlaka kapatmalısın. Unutma! Dünyanın sana ihtiyacı var" ifadeleriyle seslendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTrabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı video DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-02-17 21:35:22



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