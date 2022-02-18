Başkan Genç kan bağışında bulundu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kızılay’a kan bağışında bulundu. Kızılay görevlilerinin yaptığı sağlık muayenesinden sonra ilgili formu dolduran Başkan Genç, kan bağışında bulunurken, kan bağışına belediye personeli ve birim müdürleri de katılarak destek oldu.

Yapılan kan bağışlarıyla birçok hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten Başkan Genç, sağlık durumu elverişli herkesi kan bağışında bulunmaya çağırdı. Kan bağışlarına her insanın ihtiyaç duyabileceğini ifade eden Başkan Genç, "Biz yerel yöneticiler olarak elimizden geldiği kadar, kan bağışlarına destek olmaya çalıştık. Bu dönemde de bu konuda hakikaten büyük bir fedakârlık var. Birçok yapılan kan bağışlarıyla sağlığına kavuşuyor. Trafik kazası vb. acil durumlarda birçok insanın yapılan kan bağışlarıyla hayata tutunduğunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Bundan dolayı herkesi kan bağışında bulunmaya yönlendirmeliyiz. Terörle mücadele eden kolluk kuvvetlerimiz de zaman zaman bağışlanan bu kanları kullanıyor. Dolayısıyla bu işi bir seferberlik edasıyla ele almamız gerektiğini de vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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