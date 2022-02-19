Trabzonspor, Alanya'ya eksik gitti

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirdiği çalışmayla tamamlayarak Alanya'ya gitti. Bordomavili ekibin 23 kişilik oyuncu kadrosunda Hamsik, Abdülkadir Ömür, Anders Trondsen, Denswil ve İsmail Köybaşı yer almadı.

Karadeniz ekibinin Aytemiz Alanyaspor kafilesinde Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Bruno Peres, Dorukhan Toköz, Tymoteusz Puchacz, Vitor Hugo, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Emmanouil Siopis, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Djaniny Semedo, Fode Koita bulunuyor.

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