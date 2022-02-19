Trabzonspor 9 eksikle Alanya´ya gitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor 9 eksikle Alanya´ya gitti

DHA

Trabzonspor 9 eksikle Alanya´ya gitti


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig´de zirvenin sahibi Trabzonspor, 26´ncı haftada deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşma için Alanya´ya hareket etti.
Süper Lig´de 17 haftadır zirvedeki yerini bırakmayan Trabzonspor, ligin 26´ncı haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapılan son idmanla tamamladı. Bordo mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.30´da karşılaşma öncesi son kez taktik çalıştı. Hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer yarın Alanya Bahçeşehir Okullar Stadyumu´nda saat 16.00´da oynanacak müsabaka için hava yoluyla saat 16.30´da Trabzon´dan Alanya´ya hareket etti.
ALANYA KAFİLESİNDE 9 EKSİK
25´inci haftada oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında ağrıları arttığı için izin alıp ülkesi Slovakya´ya giden Marek Hamsik, Covid-19´a yakalanan Abdülkadir Ömür ve Denswil, tedavileri devam eden İsmail Köybaşı ve Anders Trondsen, yeni transferlerden Enis Destan, Emrehan Gedikli, Kerem Şen ve Batuhan Kör Alanyaspor kadrosunda yer almadı.
Trabzonspor´un 23 kişiden oluşan Aytemiz Alanyaspor kamp kadrosu şu isimlerden oluştu: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Muhammet Taha, Serkan Asan, Bruno Peres, Dorukhan Toköz, Puchacz, Vitor Hugo, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Siopis, Bakasetas, Yunus Mallı, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Kouassi, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny, Fode KoitaDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-02-19 20:59:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, Alanya'ya eksik gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Alanya'ya eksik gitti
Trabzonspor'da tedavi gören Hamsik ülkesine gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor'da tedavi gören Hamsik ülkesine gitti
Trabzonspor: "Ağrıları artan ve tedavisi halen sürmekte olan oyuncumuz Marek Hamsik, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacaktır. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın izniyle ülkesi Slovakya’ya giden futbolcumuz, pazartesi günü Trabzon’a dönecek ve tedavisine burada devam edilecektir."
YEREL HABERLER Trabzonspor: "Ağrıları artan ve tedavisi halen ...
Trabzonspor kayıp yaşamak istemiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor kayıp yaşamak istemiyor
Binlerce kilometre yoldan gelip Trabzon’da Kazaziye sanatının inceliklerini öğreniyor Kamerun’dan Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmak için Trabzon'a gelen Kamerunlu John Madi Madi Kazaziye Kursunun en meraklı öğrencisi
YEREL HABERLER Binlerce kilometre yoldan gelip Trabzon’da Kazaziye ...
Metin Lokumcu davasında 2 sanığa zorla getirme kararı
YEREL HABERLER Metin Lokumcu davasında 2 sanığa zorla getirme kararı
Başkan Genç kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Başkan Genç kan bağışında bulundu
Fotoğraf çekme sanatının inceliklerini öğreniyorlar
YEREL HABERLER Fotoğraf çekme sanatının inceliklerini öğreniyorlar
Trabzonspor taraftarlarına kalp uyarısı Kardiyoloji Uzmanı Dr. Burhan Karahan: “Maç seyrederken kişinin sakinliğini koruyabilmesi çok önemli” “Aşırı sevinç, aşırı üzüntü, aşırı sinirlilik hali, kalp damar sistemini olumsuz etkiliyor” "40-45 yaş üzeri kişiler, tansiyonu, şekeri olanlar, sigara kullananlar ailesinde kalp damar hastalığı öyküsü olanların maç izlerken daha dikkatli olması lazım"
YEREL HABERLER Trabzonspor taraftarlarına kalp uyarısı Kardiyoloji Uzmanı Dr. ...
Trabzonsporlu Marek Hamsik su krizine dikkat çekti
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Marek Hamsik su krizine dikkat çekti
Trabzonspor'da 2 pozitif vaka
YEREL HABERLER Trabzonspor'da 2 pozitif vaka
Trabzonspor´da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı ...
Trabzon’da yamaç paraşütçüsü elektrik tellerine takıldı Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu önündeki elektrik tellerine takılan genç paraşütçü büyük tehlike atlattı
YEREL HABERLER Trabzon’da yamaç paraşütçüsü elektrik tellerine ...
Paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı
YEREL HABERLER Paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı
Öğretmenine tokat atınca okulla ilişiği kesildi
YEREL HABERLER Öğretmenine tokat atınca okulla ilişiği kesildi
(Görüntülü) TRABZON - 3 VAKİT NAMAZI KILINAN CAMİ - EK
YEREL HABERLER (Görüntülü) TRABZON - 3 VAKİT NAMAZI KILINAN CAMİ - ...
Giresun Valisi Ünlü: “Ben de biz kız babasıyım; bunun son olmasını istiyorum” Giresun Valisi Enver Ünlü: “16 yaşındaki bir evladımızı maalesef çok acı bir şekilde kaybettik; Onu koruyamadık” “Bu tür katliamların yaşanmaması için toplum ve devlet olarak üzerimize düşen ne görev varsa hep beraber yapalım”
YEREL HABERLER Giresun Valisi Ünlü: “Ben de biz kız babasıyım; bunun ...
Kayıp şahıstan acı haber geldi
YEREL HABERLER Kayıp şahıstan acı haber geldi
Jandarmanın gece görüş sistemi demir hırsızlarını suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Jandarmanın gece görüş sistemi demir hırsızlarını ...
3 vakit namazı kılınan cami
YEREL HABERLER 3 vakit namazı kılınan cami
Sosyal medyalarında silahlı sevinç gösterilerini paylaştılar, yakayı ele verdiler
YEREL HABERLER Sosyal medyalarında silahlı sevinç gösterilerini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.