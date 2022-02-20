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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankara’da Akçaabat’ın kurtuluşu kutlandı

İHA

Akçaabat'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı Ankara'da düzenlenen programla kutlandı.

Ankara’da Akçaabat’ın kurtuluşu kutlandı

Akçaabat’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı Ankara’da düzenlenen programla kutlandı.
Akçaabat Belediyesi ve Ankara Akçaabatlılar Derneği’nin organizesinde Akçaabat’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü vesilesiyle Ankara’da birlik beraberlik gecesi düzenlendi. Ankara’da düzenlenen programa BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve yönetimi, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe ve yönetimi, Akçaabatlılar Vakfı Başkanı Yaşar Erbaşaran, Paris Trabzonlular Dernek Başkanı Bülent Cumur, Akçaabatlı Bürokratlar, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.
Protokol konuşmalarının yapıldığı gecede yöresel sanatçı konseri ile katılanlar keyif dolu anlar yaşadı. Akçaabat Belediyesi folklor ekibinin horon gösterisi ile Ankara’daki Akçaabatlılar horon özlemini giderdi.
Birlik beraberliğin ve dayanışmanın yoğun bir şekilde yaşandığı gecede konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Biliyorsunuz 17 Şubat Akçaabat’ımızın düşman işgalinden kurtuluş günü. Bu yıl da bu şanlı günün 104. yılını kutluyoruz. Akçaabat’ımızın gurur günü olan 104. kurtuluş yılı hepimize kutlu olsun. 104 yıl önce huduttan hududa koşarak can verme sırrına erenlerle, tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum” dedi.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurtuluş gününü Akçaabat’ta büyük bir coşku ile dolu dolu kutladıklarını belirten Başkan Ekim, “Kutlama programımız kapsamında dart turnuvası, konferans, resim sergisi, mehter gösterileri, halkoyunları gösterileri, şehitlerimizi için kuranı kerim tilaveti gibi birçok etkinlik düzenledik. Ankara Akçaabatlılar Derneği de kutlama programı kapsamında böyle bir gece organize edebilir miyiz diye bize gelince biz de memnuniyetle bunu karşılayarak bu akşam burada sizlerle birlikte olduk. Akçaabatlı bir hemşeriniz olarak burada olmaktan çok memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Burada sizlerle birlikte bir araya gelmişken bir konuya değinmek istiyorum. O da ‘Akçaabat’ ve ‘Akçaabatlılık Ruhu’. Nerede bir Akçaabatlı varsa ona ulaşmalıyız. Mikro milliyetçilik ruhu çerçevesinde Akçaabatlılar olarak birlik beraberliğimizi ve birbirimize bağlılığımızı arttırmalıyız. Bakın bunu birçok il ve ilçeler yapabiliyor. Biz de Akçaabat olarak bunu becerebilirsek büyük bir iş başarmış oluruz. Bunu yaptıktan sonra başarı zaten kendiliğinden gelecektir” ifadelerini kullandı.

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