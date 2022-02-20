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Cenaze taşıyan yolcu otobüsünde ölen 3 kişi toprağa verildi Feci kazadan sağ çıkan 7 yaşındaki Zeynep o anları anlattı

İHA

İstanbul'dan Trabzon'a cenaze taşıyan yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi. 38 kişinin yaralandığı kazadan sağ kurtulan 7 yaşındaki Zeynep Nur Cevahirefendioğlu korku dolu o anları anlattı.

Cenaze taşıyan yolcu otobüsünde ölen 3 kişi toprağa verildi Feci kazadan sağ çıkan 7 yaşındaki Zeynep o anları anlattı

İstanbul'dan Trabzon'a cenaze taşıyan yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi. 38 kişinin yaralandığı kazadan sağ kurtulan 7 yaşındaki Zeynep Nur Cevahirefendioğlu korku dolu o anları anlattı.
Ali Yazıcı'nın cenazesini taşıyan, Seyfettin Yılmaz idaresindeki 34 EHA 508 plakalı yolcu otobüsü önceki gün 23.00 sıralarında Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 8'i ağır 38 kişi yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden Osman Yazıcı, Of ilçesindeki Karabudak Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi. Önceden hayatını kaybeden Ali Yazıcı ve kazada hayatını kaybeden Ömer Cevahirefendioğlu ise Hayrat ilçesine bağlı Yırca Mahallesi'nde, İrfan Yazıcı da İstanbul Bahçelievler'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"Ablam arabanın altına sıkıştı"
Kazada çok korktuğunu belirten 7 yaşındaki Zeynep Nur Cevahirefendioğlu, "İki kere takla attık. Çok korktum. Camlar kırılmıştı. Ablam arabanın altına sıkıştı. Yardım istedi bizden. Ayakkabılarım ayağımdan çıkmıştı. Karın üstüne basıyordum. Çok korktum" dedi.

"Yoğun bakımda olanlar var"
Kaza sırasında cenazesi otobüste bulunan Ali Yazıcı'nın oğlu Ahmet Yazıcı da, "Babamın cenazesini getiriyorduk. Arabada 40 civarı insan vardı. Çocuklar da vardı. Yolda kar vardı. Otobüs kontrolden çıktı. Takla attık. Durumu ağır olanlar var. Yoğun bakımda olanlar var. Bir kızımın beli kırıldı. Ankara'da ameliyatta şu an. Annem, kız kardeşlerim yaralandı. Erkek kardeşim yoğun bakımda" diye konuştu.

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