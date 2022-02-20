Trabzonspor 'şampiyon' sloganlarıyla karşılandı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda güçlü adımlarla ilerleyen Trabzonspor, 26'ncı hafta deplasmanda oynadığı Aytemiz Alanyaspor galibiyeti sonrası döndüğü kentte coşkuyla karşılandı.
Spor Toto Süper Lig'de 17 haftadır zirvenin sahibi olan Trabzonspor, ligin güçlü ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı müsabakayı 4-0'lık skorla kazandı. Ligdeki en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 14'e, puanını ise 63'e çıkaran Karadeniz ekibinin galibiyeti Trabzon'da büyük sevinç yarattı. Karşılaşma sonrası özel uçakla Trabzon'a dönen bordo-mavililer, havalimanı çıkışında coşkulu taraftarlarca 'Şampiyon' tezahüratları ve meşalelerle karşılandı. Taraftarlar futbolculara sevgi gösterilerinde bulunurken, teknik direktör Abdullah Avcı'ya da çiçek takdim etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor galibiyeti sonrası taraftarlarca karşılanması DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-02-20 22:52:50
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