Trabzonspor'da neşeli antrenman

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 40 mağlup ederek haftayı moralli kapatan Trabzonspor, sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına neşeli başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2, rondo ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor'da, tedavileri süren Hamsik, Abdulkadir Ömür, Denswil çalışmada yer almazken, Trondsen ve İsmail Köybaşı ise takımdan ayrı çalıştı.

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