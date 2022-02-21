'Öfke kontrolü eğitimi’nde gerginlik çıktı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Toplu Taşıma Aracı Şoförleri Eğitim ve Serfitika Programı tanıtım toplantısında bazı ilçe şoförler odası başkanları ile gerginlik yaşadı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ‘Toplu Taşıma Aracı Şoförleri Eğitim ve Sertifika Programı’nın tanıtım toplantısında ilçe şoförler ve otomobilciler odası başkanları ile bir araya geldi. Belediye binasında düzenlenen toplantıda Başkan Zorluoğlu ve ilçe şoförler odası başkanları arasında gerginlik yaşanınca tanıtım toplantısına gölge düştü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, toplu taşıma hizmeti veren otobüs, taksi, dolmuş, minibüs şoförü esnafına insan ilişkilerinde öfke ve stresle başa çıkma yöntemleri, acil kurtarma ve ilk yardım ile trafik kuralları konularında uzmanlarca eğitimler verilmek üzere hazırlanan projenin tanıtımı için belediye binasında toplantı düzenlendi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve ilçe şoförler odası başkanlarının katıldığı tanıtım toplantısında bazı ilçe şoförler odası başkanları kendilerine önceden haber verilmediğini belirterek, Başkan Zorluoğlu ile tartışma yaşadı. Zaman zaman sinirlerin gerildiği toplantıda Başkan Zorluoğlu’na tepkisini dile getiren Sürmene Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ekrem Yılmaz, “Çalıştay yapılırken oda başkanları aranıp bu bilgilendirme yapılabilirdi. Biz buraya neden geldiğimizi bilmiyoruz. Başkanım biz bunu yapacağız, edeceğiz, çağıracağız şoföre bunu yaptıracağız diyorsunuz oda başkanlarımızla beraber bizim hiç haberimiz yok . Benim şoförüme eğitim vereceksen ben bunu bileceğim” ifadelerini kullandı.

Sürmene Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ekrem Yılmaz’ın bu ifadelerine cevap veren Başkan Zorluoğlu, “Müsaade buyurun konuyu bitireyim size de söz vereyim. Benim söylediğim şu. Bu eğitimler statik eğitimler değil bir kere verilerek bitti tamam denecek eğitimler değil. Bunlar süreklilik arz etmek zorunda ve gelen şikayetlerde bu eğitimlere yoğun bir şekilde ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız bundan sonra da devam edecek. Elbette ki şoför esnafımızın çalışma şartları, imkanları, gelip gitme durumlarını dikkate alarak saatleri ayarlanarak karşılıklı anlayış içerisinde bu eğitimleri yapacağız yapmaya da devam edeceğiz. Yani Trabzon’da toplu ulaşım meselesi Büyükşehir’in yetki ve sorumluluğundadır bu yetki ve sorumluluk çerçevesinde bundan sonra Büyükşehir Belediyesi hem eğitimleri yapacak hem sertifikaları dağıtacak hem de bundan sonraki süreçte gerekli denetimleri yapacak. Sadece odaların denetimi ile bu iş olmuyor” şeklinde konuştu.



“Burayı nasıl provoke ederim onun için gelmişsiniz”

Başkan Zorluoğlu’nun açıklaması üzerine tekrar konuşan Sürmene Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ekrem Yılmaz, “O zaman biz dışarıya çıkalım” ifadesine yanıt veren Başkan Zorluoğlu, “Burada kalacaksanız burada kalma şeklinde konuşacaksınız. Eğer ayrılacaksanız Allah selamet versin. Biz bu işi düzenleyeceğiz kim ne derse desin. Sizi şuanda bilgilendiriyorum sizin fikrinizi alıyorum siz bana söyleyeceksiniz. Biz kendi personelimizden başlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin şoförlerinden başlıyoruz. Sizin ki Ortahisar’dan sonra olacak. Dolayısıyla bu toplantıda sizler fikirlerinizi söyleyeceksiniz. Ben konuşmamı tamamlayınca size söz verecektim sizde bana şöyle olsa daha iyi olur, böyle olsa daha iyi olur. Siz buraya gelirken zaten belli bir şekilde gelmişsiniz belli. Dolayısıyla siz burada fikir irat etmek için değil burayı nasıl provoke ederim onun için gelmişsiniz” dedi.



Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Usta’dan ilçe başkanlarına sitem

Başkan Zorluoğlu ve ilçe şoförler odası başkanları arasında yaşanan tartışmanın ardından söz alan Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta, “Bu şehre yakışan ve esnafı da belli seviyeye getirecek olan bir programı canı gönülden desteklememiz gerekiyor. Ortamı geren sizsiniz. Ben mi gerdim. Şu eğitim toplantısında yaptığınız tartışmalara bak. Ayıptır. Siz bu projeye dört elle sarılmanız lazım” ifadelerini kullandı.

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