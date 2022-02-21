Trabzon´da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon´da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu

DHA

Trabzon´da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Süper Lig'de Trabzonspor´un şampiyonluğa yürüyüşü nedeniyle kent, bordo mavi bayraklarla donatılmaya başlandı. Trabzon'da caddelerdeki trafik ışıklarına, `O sene, bu sene´ sloganı yazılarak şampiyonluk kupası çıkartması yeşil ışığa eklendi.Spor Toto Süper Lig´de 63 puan toplayan ve 18 haftadır zirvedeki yerini rakiplerine kaptırmayan Trabzonspor´un başarısı karşısında kent sakinleri şampiyonluk havasına girmeye başladı. Ligin bitimine 12 hafta kala en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 14´e çıkaran bordo mavililerin şampiyonluğunun erken gelme ihtimali karşısında kent sakinleri kutlama hazırlıklarına başladı.Sokaklar ve binalar bordo mavi bayraklar donatılırken Trabzon Büyükşehir Belediyesi trafik ışıklarına `O sene bu sene´ sloganını yazdırarak kupa çıkartması yapıştırdı. Faroz mahallesi mevkiinde, Devlet Sahil Yolu üzerinde yer alan kırmızı ışığa 'o sene', sarı ışığa 'bu sene' yazısı yapıştırılırken, yeşil ışığa ise şampiyonluk kupası çıkartması eklendi. Faroz mahallesinde başlatılan uygulamanın genişletilerek, 25 Şubat Cuma günü oynanacak Yukatel Kayserispor karşılaşmasına kadar kentin işlek tüm caddelerinde uygulanacağı öğrenildi. 'O SENE BU SENE OLACAK'Yeşil ışık yandığı zaman kupa beliriyor ve futbolseverler bu konudan memnun. `O sene bu sene ` yazılı trafik ışıklarını beğendiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Murat Kamiloğlu, "Bu sene Trabzonspor´un senesi. İnşallah şampiyon olacağız. O sene bu sene olacak. Çok güzel olmuş. İnşallah şehrin her yerini bayraklarla süslerler. Trafik ışığı Trabzonspor´un başarının neler yapabileceğinin göstergesi" dedi.'KUPA İLK FAROZ'DA GÖRÜNDÜ'Faroz mahallesi eski muhtarı Filiz Hardaloğlu, "Lambalar çok güzel oldu. Belediyeye de teşekkür ediyoruz. Yaya geçitlerine de konulursa daha çok memnun oluruz.  Kupa ilk Faroz´da göründü. Her yerde olmasını istiyorum" diye konuştu.'YABANCILAR İÇİN DAHA ÖNEMLİ'Şampiyonluğu yeni nesille birlikte kutlayacaklarını söyleyen Erol Özçilingir de, "Trafikte elbette dikkat çekiyor. Dışarıdan gelen yabancılar için daha önemli. Dışarıdan gelenler Trabzonspor hayranlığını burada görür" dedi.'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE OLSUN'Araç sürücülerinden Adem Demirci, ışıkları beğendiğini söyleyerek "Bence çok güzel olmuş. Bu sene ortalık patlayacak, öyle görünüyor" diye konuştu. Trafik ışıklarını beğendiğini söyleyen araç sürücüsü Gülsüm Öztürk de, "Trabzonspor´un hasret olduğu bir şampiyonluğu belli ediyor. O sene bu sene" ifadelerini kullandı.Sürücülerden Kadir Sivri de, uygulamayı beğendiğini belirterek "10 numara oldu biz de bunu bekliyorduk. Daha fazla olsun, Türkiye´nin her yerinde olsun" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜIşıklardan detayVatandaşlarla röportajlar DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-02-21 17:31:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Öfke kontrolü eğitimi’nde gerginlik çıktı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Toplu Taşıma Aracı Şoförleri Eğitim ve Serfitika Programı tanıtım toplantısında bazı ilçe şoförler odası başkanları ile gerginlik yaşadı
YEREL HABERLER 'Öfke kontrolü eğitimi’nde gerginlik çıktı Trabzon ...
Trabzonspor'da neşeli antrenman
YEREL HABERLER Trabzonspor'da neşeli antrenman
Gerginlik çıkınca `öfke kontrolü eğitimi´ imza protokolü imzalanamadı
YEREL HABERLER Gerginlik çıkınca `öfke kontrolü eğitimi´ imza ...
Prof. Dr. Cihangir Erem: "Gebelerde hipertiroidiye dikkat, bebeğiniz anne karnında ölmesin"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Cihangir Erem: "Gebelerde hipertiroidiye ...
Üreten Eller Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi ile Arsin OSB istişare toplantısında buluştu
YEREL HABERLER Üreten Eller Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi ile ...
Trabzonspor'dan rekor şampiyonluk hedefi
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan rekor şampiyonluk hedefi
Trabzonspor 'şampiyon' sloganlarıyla karşılandı
YEREL HABERLER Trabzonspor 'şampiyon' sloganlarıyla karşılandı
42. Uluslararası Trabzon yarı maratonu koşuldu
YEREL HABERLER 42. Uluslararası Trabzon yarı maratonu koşuldu
42´nci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu
YEREL HABERLER 42´nci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu
Cenaze taşıyan yolcu otobüsünde ölen 3 kişi toprağa verildi Feci kazadan sağ çıkan 7 yaşındaki Zeynep o anları anlattı
YEREL HABERLER Cenaze taşıyan yolcu otobüsünde ölen 3 kişi toprağa ...
Ankara’da Akçaabat’ın kurtuluşu kutlandı
YEREL HABERLER Ankara’da Akçaabat’ın kurtuluşu kutlandı
Trabzonspor 9 eksikle Alanya´ya gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor 9 eksikle Alanya´ya gitti
Trabzonspor, Alanya'ya eksik gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Alanya'ya eksik gitti
Trabzonspor'da tedavi gören Hamsik ülkesine gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor'da tedavi gören Hamsik ülkesine gitti
Trabzonspor: "Ağrıları artan ve tedavisi halen sürmekte olan oyuncumuz Marek Hamsik, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacaktır. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın izniyle ülkesi Slovakya’ya giden futbolcumuz, pazartesi günü Trabzon’a dönecek ve tedavisine burada devam edilecektir."
YEREL HABERLER Trabzonspor: "Ağrıları artan ve tedavisi halen ...
Trabzonspor kayıp yaşamak istemiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor kayıp yaşamak istemiyor
Binlerce kilometre yoldan gelip Trabzon’da Kazaziye sanatının inceliklerini öğreniyor Kamerun’dan Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmak için Trabzon'a gelen Kamerunlu John Madi Madi Kazaziye Kursunun en meraklı öğrencisi
YEREL HABERLER Binlerce kilometre yoldan gelip Trabzon’da Kazaziye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.