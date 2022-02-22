Abdullah Avcı, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı elinde bulunduran Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordomavili takımla en parlak dönemini yaşıyor. Deneyimli çalıştırıcı, 26. haftalar itibarıyla kariyerinin en yüksek puanına ulaştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 470 günlük Trabzonspor kariyerinde önemli başarılara imza attı. 10 Kasım 2020'de Karadeniz ekibinin başına geçen tecrübeli teknik adam, 1.5 yıla yaklaşan görev süresinde bordomavili takımla, teknik adamlık kariyerinin ilk kupasını, 10 yıl çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e karşı Süper Kupa'yı kazanarak elde etti.



En parlak dönemi

Abdullah Avcı, kulüp kariyerinin en parlak dönemini de Karadeniz ekibinin başında yaşıyor. 58 yaşındaki teknik direktör, 26. haftalar itibariyle kariyerinin en yüksek puanına ulaştı. Avcı, bu sezon 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 63 puan topladı. Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in başında bulunduğu 10 yıllık dönemde ise en yüksek puanı 20182019 sezonunda 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 58 puanla yakalamıştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, sezonların 26 haftalık bölümlerinde elde ettiği puan ve sıralama şöyle:

20072008 26 hafta 29 puan 11. sıra (Başakşehir)

20082009 26 hafta 29 puan 15. sıra (Başakşehir)

20092010 26 hafta 40 puan 8. sıra (Başakşehir)

20102011 26 hafta 34 puan 9. sıra (Başakşehir)

20112012 10 hafta 18 puan 4. sıra (Başakşehir A Milli Takım'ın başına geçti)

20142015 26 hafta 44 puan 5. sıra (Başakşehir)

20152016 26 hafta 41 puan 4. sıra (Başakşehir)

20162017 26 hafta 53 puan 2. sıra (Başakşehir)

20172018 26 hafta 53 puan 2. sıra (Başakşehir)

20182019 26 hafta 58 puan 1. sıra (Başakşehir)

20192020 18 hafta 30 puan 7. sıra (Beşiktaş İstifa etti)

20202021 26 hafta 53 puan 4. sıra (Trabzonspor)

20212022 26 hafta 63 puan 1. sıra (Trabzonspor)

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