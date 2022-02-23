Çalıntı Eserler Galerisi'ne yoğun ilgi

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Gugulumdakiler Tiyatrosu bu yıl perdeye koyduğu, “Çalıntı Eserler Galerisi” isimli tiyatro gösterisi Trabzonlu tiyatro severler tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

27 Ocak 2022’de perdelerini açarak izleyicilerle buluşan “Çalıntı Eserler Galerisi” oyunu, Ocak ve Şubat gösterim takvimlerinde iki bin kişiye ulaşırken Mart ayı takvimi de açıklandı. Mart ayı içerisinde sosyal sorumluk projelerine önem vereceklerinin altını çizen oyunun yönetmeni Şükrü Üçüncü, “Trabzon merkezde oyunumuzu tiyatro severlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Fakat Mart ayı hedefimiz ilçeleri ziyaret etmek. Trabzon ilçelerinde de oyunu tamamladıktan sonra Nisan ve Mayıs ayı içerisinde kent dışı turnelere başlayacağız” dedi.

Çalıntı Eserler Galerisi Mart takvimi ise şöyle:

"4 Mart Akçaabat Erol Günaydın Tiyatro Festivali, 7 Mart Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonu, 13 Mart Maçka Kültür Merkezi, 14 Mart Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonu, 20 Mart Maçka Kültür Merkezi, 22 Mart Tiyatrolar Birliği Festivali Trabzon Panki Sahne, 28 Mart Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salon."

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