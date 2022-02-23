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Abdulkadir Ömür: "Şampiyonluğa ulaştıktan sonra kariyerimi Avrupa'da sürdürmek istiyorum"

İHA

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür, bordomavili takımla Süper Lig'de şampiyon olma hedefine ulaştıktan sonra kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini söyledi,

Abdulkadir Ömür: "Şampiyonluğa ulaştıktan sonra kariyerimi Avrupa'da sürdürmek istiyorum"

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür, bordomavili takımla Süper Lig'de şampiyon olma hedefine ulaştıktan sonra kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini söyledi,
Bordomavili kulübün YouTube kanalında taraftarların sorularını yanıtlayan Abdulkadir Ömür, biri 6 ay, biri de 3 ay süren iki ağır sakatlık süreci atlattığını ancak hiçbir zaman pes etmediğini belirterek "Her şerde bir hayır olduğuna inandım ve Trabzonspor formasıyla bir gün şampiyonluk yaşayacağımın hayalini her gece kurdum. Altyapısında forma giydikten sonra 15 yaşında bu kapıdan içeri girdim profesyonel olarak. Tek bir hayal beni bu kadar güçlü tuttu. Tek amacımız, Trabzonspor formasıyla şampiyonluk görmekti. Bunu hayal ederek her gün çalıştık" dedi.
Ömür, "Trabzonspor forması giymek neler hissettiriyor?" sorusuna, "Trabzonspor forması giymek, Trabzon'da oynayan, hatta profesyonel olarak oynamasa da mahallede oynayan, plastik topla oynayan herkesin hayalidir. Bu da bize genç yaşta nasip oldu. Her formayı giydiğimizde, sahaya çıktığımızda tüylerimiz diken diken oluyor. Bu hayali gerçekleştirdiğimiz için ne kadar keyif aldığımızı bilerek oynuyoruz. Trabzonspor forması ağırdır, hedefleri, hayalleri yüksek formadır. Bu yüzden bu formayı giyebildiğimiz için gurur ve mutluluk duyuyoruz" cevabını verdi
Abdulkadir Ömür, "Hayatında bir anı değiştirmek isteseydin eğer bu hangi an olurdu?" sorusuna ise, "Trabzonspor formasıyla deplasmanda Fenerbahçe maçında çok iyi oynadığımız 10 maçı vardı. Benim asist yaptığım ve Yusuf ağabeyin gol attığı bir maç. O maçta gerçekten çok üzülmüştük. Yusuf ağabey ve ben ağlamıştık hatta. Son saniyede gol yemiştik, santrası bile olmamıştı. O anı değiştirmek ve kazanmak isterdim gerçekten" yanıtını verdi.
Bir kadın taraftarın "Bilmediğimiz gizli bir yeteneğin var mı?" sorusunu ise Abdulkadir Ömür, "Gizli bir yeteneğim yok. Genel olarak futbolda yeteneklerimi sergilemeye çalışıyorum. Ailem küçüklükten beri futbolda yetenekli olduğum söylüyordu. Onun dışında herhangi bir gizli yeteneğimin olduğumu söyleyemem" ifadesini kullandı
Abdulkadir Ömür, hayallerine ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:
"Hayallerime yavaş yavaş ulaşıyorum. Daha önce de söylediğim gibi ilk hayalim Trabzonspor'da forma giymekti. İkinci hayalim Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamaktı. Bunu da bazı kulvarlarda yaşadık. Son bir kupa kadı, Süper Lig Kupası. Onu da aldıktan sonra hedefim Trabzonspor'u Avrupa'da temsil etmek. Buradaki hayallerimi tamamladıktan sonra Avrupa'da Trabzonspor ve Türkiye'yi temsil etmek istiyorum."

"Sosyal medya hesabımı açmak istiyorum"
Yaklaşık 2 yıldır sosyal medya hesaplarını kullanmadığını belirten Abdulkadir Ömür, "Tabii ki şampiyon olabilirsek Allah izniyle, hedefim şampiyon olduktan sonra o kutlamaları paylaşmak. Sadece o kutlamaları anı olarak paylaşabilmek için sosyal medya hesabımı açmak istiyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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