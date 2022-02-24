42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu fotoğraf yarışması sonuçlandı

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü etkinlikleri kapsamında ‘Dünyanın Sana İhtiyacı Var’ sloganıyla iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 42. halk koşusu ve Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nun da fotoğraf sanatçılarının çektiği eserler jüri tarafından değerlendirildi.

42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, ödüllü fotoğraf yarışmasına 93 fotoğrafçı, 489 eserle katıldı. Yarışma kapsamında fotoğrafçılar tarafından maraton esnasında çekilen fotoğraflar, jüri tarafından belirlenen mail adresine gönderilerek değerlendirmeye alındı.

Bu sene 20 Şubat Pazar günü koşulan maratonda çekilen fotoğraflar arasından yapılan değerlendirmede, birinci Ali Kahveci, ikinci Ali Mermertaş, üçüncü ise Muhammet Fatih Topal oldu. Drone kategorisi ödülüne ise Hasan Kamiloğlu layık görüldü. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Özel ödülünü Faysal Kanber alırken, Mansiyon dalındaki ödülleri ise Kerem Yılmaz, Resül Yılmaz ve Cemal Siyah kazandı.



Ödül töreni 4 Mart’ta

Jüri tarafından yapılan 4 aşamalı değerlendirmenin ardından toplam 30 eserin sergilenmeye değer görüldüğü, sergi ve ödül töreni ise 4 Mart 2022 Cuma günü Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Yarışmada birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL, drone kategorisi için 4 bin TL, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti özel ödülü 3 bin TL, mansiyon bin ve sergilemeye layık görülen eserlerin sahiplerine ise 500'er TL ödül verileceği belirtildi.

Başkanlığını Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Veda Küçük’ün yaptığı jüride Foto Forum Derneği Başkanı Erdoğan Öğretmen, fotoğraf sanatçıları Selman Uzun Art, Metin Öztürk, gazeteciler İnan Kalyoncu, Gökmen Özağcı ve Ömür Avcı yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.