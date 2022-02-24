Korku apartmanında başkan şiddeti (2)



BAŞKANIN SALDIRDIĞI NALBURA 1500 TL 'İŞGALİYE' CEZASI

Trabzon'un Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın'ın, heyelan bilgisini basına haber verdiği iddiasıyla yakasından tutarak çekiştirip, itekledikten sonra tehdit ve hakaretlerde bulunduğu nalbur Eyüp Emin Erdoğan'a, belediye zabıta ekiplerince yolu işgal ettiği iddiasıyla 1500 TL ceza kesildi. Usulsüz kesildiğini öne sürdüğü para cezasına itiraz eden Erdoğan, "40 yılıdır ilçede nalbur işletmeciliği yapıyorum. Sabah malzemeleri kendi arabamdan iş yerime boşaltırken zabıta ekipleri geldi, 1500 lira işgaliye cezası kesti. Heyelan olan mahalleyi basına duyurduğum iddiasıyla tarafıma her türlü şiddeti uygulayan belediye başkanı şimdi de keyfi uygulanan bir ceza kesti. Bunun acilen iptal edilmesini talep ediyorum. Bu pandemi döneminde bu cezayı ödeyebilecek bir durumumuz yok" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Köprübaşı Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2022-02-24 14:45:41



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