Trabzonspor'da sakatlanan Dorukhan'ın tedavisine başlandı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor'da dünkü idmanda sakatlanan Dorukhan Toköz bu akşam oynanacak Yukatel Kayserispor maçında sahada olmayacak.
Trabzonspor Kulübü, idmanda sakatlanan Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Takımımızın dün yaptığı antrenmanda kalça adalesinden sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz´ün bugün çekilen MR´ında sol kalçasında kas içi kanama tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
Geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında da hafif sakatlık yaşadığı için idman çalışmalarını temkinli olarak sürdüren Dorukhan'ın son yaşadığı sakatlıkla birlikte bu akşam oynanacak Yukatel Kayserispor maçında forma giymeyeceği kesinleşti. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-02-25 14:04:06
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