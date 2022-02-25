Trabzonspor'da Dorukhan Kayserispor karşısında yok

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Dorukhan Toköz bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, “Takımımızın dün yaptığı antrenmanda kalça adalesinden sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz’ün bugün çekilen MR’ında sol kalçasında kas içi kanama tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.

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