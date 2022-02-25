Yattara´dan Trabzonspor taraftarına kolbastı şov



Selay SAYKAL Salim SARIKOÇ / TRABZON, (DHA) Trabzonspor'un Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maç öncesinde 'İyi ki Trabzonspor var' sloganıyla konser düzenlendi. Bordo mavili takımın eski oyuncularından Ibrahima Yattara da sahneye çıkarak kolbastı oynadı.

Trabzon'da, Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçı öncesince 'İyi ki Trabzonspor var' sloganıyla konser düzenlendi. Karşılaşma öncesinde konser alanına gelen yüzlerce taraftar eğlenceye doydu. Vatandaşlar, Karadenizli sanatçı Sinan Yılmaz ile 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminde 'Heyamo' ağıtını seslendiren lise öğrencisi Ceren Ece Öksüz´ün seslendirdiği şarkılarıyla horon ve kolbastı oynadı. Konserde sahneye çıkan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminde şehit Eren Bülbül´ü canlandıran Rahman Başel de taraftarlara seslendi. Filme verdikleri destek için teşekkür eden Başel, "Daha 15 yaşında bir kardeşimizi canlandırdığım için çok mutlu ve gururluyum. Karadeniz´in havası nedeniyle filmi çekerken çok zorlandık. Sizler de filmi çok desteklediniz" dedi.

Karadenizli sanatçı Sinan Yılmaz´ın davetiyle sahneye çıkan Trabzonspor´un eski futbolcusu Yattara, yaptığı esprilerle güldürdü. Taraftarlara seslenen Yattara ile Sinan Yılmaz konserde kolbastı şov yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Konser alanından görüntüler

Sinan Yılmaz'ın şarkı söylemesi

Ceren Ece Öksüz'ün şarkı söylemesi

Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Başel'in konuşması

Futbolcu Yattara'nın sahnede kolbastı oynaması

Vatandaşların eğlenmesi

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DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Salim SARIKOÇ

2022-02-25 18:38:25



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