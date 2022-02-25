Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u konuk etti. İlk yarıyı 20 geride kapatan bordomavililer, rakibini 32 mağlup etmesini bildi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

49 dakikada. Djaniny rakiplerinden sıyrılırken, savunmadan seken top Edin Visca'nın önüne düştü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Vİsca meşin yuvarlağı kaleci Lung'un sağından filelere gönderdi. 21

53 dakikada Visca'nın ceza sahası içine derinlemesine pasında ceza sahası sağ çaprazdan topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

54 dakikada Miguel Cardos'un ceza sahası dışında sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır, kornere çeldi.

55 dakikada Kayserispor ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Peres'in sert şutu direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

59 dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Nwakaeme, sol taraftan ceza sahası içine giren Djanin'in gördü. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 22

64 dakikada Abdulkadir Ömür rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Ayağının içiyle yaptığı vuruşta ise meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

90+2 dakikada Yusuf Erdoğan'ın gelişine vuruş yaptı savunma topu karşıladı. Trabzonsporlu futbolcular sonrasında Mert Çetin'in topa elle müdahale ettiği itirazında bulundu. Hakem Erkan Özdamar pozisyonu VAR'da değerlendirmesi sonrasından penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada beyaz noktanın başına gelene Nwakaeme'nin şutu kaleci Lung'un sağından ağlara gitti. 32



Stat: Medical Park

Hakemler: Erkan Özdamar xxx, Tarık Ongun xxx, Mustafa Sönmez xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Ahmetcan Kaplan x (Denswil dk. 46 xx), Hugo xx, Puchacz x (Yusuf Erdoğan dk. 46 x), Siopis x (Berat dk. 80 x), Bakesetas x (Djaniny dk. 46 xx), Abdulkadir Ömür x (Koita dk. 80 x), Visca xxx, Nwakaeme xxx, Cornelius xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Berat, Koita, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Kouassi, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kayserispor: Lung x, Onur x (Mustafa Pektemek dk. 72 x), Hosseini xx, Mert xx, Carole x (Campanharo dk. 71 x), Abdulkadir Parmak xx, Ramazan x (Kolovetsios dk. 56 x), Attamah xx, Miguel Cardos xx (Mani dk. 71 x), Thiam xx, Gavranovic xx

Yedekler: Cenk, Gökhan, Emre Demir,Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Yasir Subaşı

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Gavranavic (dk. 24), Thiam (dk. 45) (Kayserispor), Visca (dk. 49), Djaniny (dk. 59), Nwakaeme (dk. 90+3 pen.) (Trabzonspor)

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