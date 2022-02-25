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Trabzonspor - Yukatel Kayserispor: 3-2

DHA

Trabzonspor - Yukatel Kayserispor: 3-2


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA)STAT: Medical Park
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Tarık Ongun, Mustafa Sönmez, Burak Pakkan
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Ahmetcan Kaplan (Dk. 45 Denswil), Vitor Hugo, Tymoteusz Puchacz (Dk. 45 Yusuf Erdoğan), Manolis Siopis (Dk. 80 Berat Özdemir), Anastasios Bakasetas (Dk. 45 Djaniny), Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Fode Koita), Edin Visca, Antony Nwakaeme, Andreas Cornelius
YUKATEL KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Joseph Attamah, Seyedmajid Hosseini, Miguel Cardoso (Dk. 70 Mane), Mario Gavranovic (Dk. 70 Mustafa Pektemek), Lionel Carole (Dk. 70 Campanharo), Thiam Mame Baba, Onur Bulut, Ramazan Civelek (Dk. 54 Dimitrios Kolovetsios), Yıldırım Mert Çetin, Abdülkadir Parmak
GOLLER: Dk. 49. Edin Visca, Dk. 58 Djaniny, Dk.90+8 Nwakaeme (P) (Trabzonspor) - Dk. 24 Gavranovic, Dk. 46. Thiam (Yukatel Kayserispor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 27´nci haftasında Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor karşılaştı. Konuk ekip ilk yarıya 24´üncü dakikada Gavranovic ve 46´ncı dakikada 2-0 önde girdi. Bordo mavililer, ikinci yarının 49´uncu dakikasında Edin Visca ve 58´inci dakikasında Djaniny´nin golüyle skoru eşitledi. 90+8'inci dakikada penaltıdan Nwakaeme'nin attığı golle Trabzonspor karşılaşmayı 3-2 kazandı. Bu skorla bordo mavililer puanını 66'ya çıkarırken, sarı kırmızılı ekip ise 38 puanda kaldı.
5´inci dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Nwakaeme´nin kaleye şutunda top az farkla sağ direkten dışarı çıktı.
17´nci dakikada orta sahadan ceza sahasının sağına yönlendirilen topu karşılaşan Cardoso asistini ceza sahasının içine yaptı. Mame Thiam karşıladığı topu gole çevirdi. Hakem pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle Yukatel Kayserispor´un golünü geçersiz saydı.
24´üncü dakikada gelişen Yukatel Kayserispor atağında ceza sahası içindeki Onur Bulut topu ceza sahası dışına ortaya doğru sürdü. Onur´un ceza sahası dışından sola doğru yönlendirdiği topu uzak köşede yakalayan Gavranovic´in sağ direğe yönlendirdiği top filelerle buluştu: 0-1.
45'inci dakikada orta sahadan ceza sahasının sağına gönderilen topu alan Kayserisporlu Onur Bulut topu ceza sahası içinde doğru havalandırdı. Kafa topuna çıkan Thiam´ın vuruşu filelerle buluştu: 0-2.
İlk yarı Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
49´uncu dakikada orta sahada aldığı topu Djaniny ceza sahası içine sürdü. Bu oyuncunun ceza sahası içine gönderdiği top rakip savunmasından sekerek Visca´yla buluştu. Edin Visca´nın  vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
54´üncü dakikada Yukatel Kayserispor atağında Cardoso´nun ceza sahası dışında vuruşunda topu kaleci Uğurcan kornere çıkardı.
58´inci dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Topla ceza sahasına hareketlenen Abdülkadir Ömür topu Nwakaeme´ye gönderdi. Ceza sahasının solunda bulunan Djaniny, Nwakaeme´den aldığı asisti sağ köşeye vurarak ağlarla buluşturdu: 2-2.
79´uncu dakikada ceza sahası dışından gelen topu alan Mame Thiam´ın vuruşunda top sağ direğe çarparak az farkla dışarı çıktı.
90+4'üncü dakikada Edin Visca'nın ceza sahası dışından vuruşunda Yukatel Kayserisporlu   oyuncunun topu elle kesmesi üzerine hakem Erkan Özdamar, VAR monitöründe izlediği pozisyon için penaltı kararı verdi. 
90+8'inci dakikada penaltı atışını kullanan Antony Nwakaeme topu ağlarla buluşturdu: 3-2. 
Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.TRABZONSPOR SERİYİ BOZMADI
Süper Lig´de zirvenin sahibi Trabzonspor, evinde oynadığı Yukatel Kayserispor karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak evindeki yenilmezlik serisini korudu. Bordo mavililer bu akşamki skorla geçen sezondan bu yana taraftarı önünde oynadığı 19 maçlık evinde yenilmezlik serisini 20´ye çıkardı.
GAVRANOVIC TARİHE GEÇTİ
Deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Yukatel Kayserispor´un ilk golünü atan Mario Gavranovic kulüp tarihine geçti. 24´üncü dakikada karşılaşmanın ilk golünü atan İsviçreli forvet, Yukatel Kayserispor'un Süper Lig'deki 1000´inci golünü kaydetmiş oldu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-02-25 22:23:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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