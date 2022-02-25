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Hikmet Karaman: "Son 20 saniyede penaltı golüyle mağlup olmak üzüntü verici"

İHA

Hikmet Karaman: "Son 20 saniyede penaltı golüyle mağlup olmak üzüntü verici"

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a 32 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, "Son 20 saniyede penaltı golüyle mağlup olmak üzüntü verici" dedi.
Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmada 3'e ayrılacak bölümün olduğunu belirterek, "İlk 45 dakika tamamen rakibin özelliklerini bilerek, doğru oynayarak 2 gol attık. Bazı bölümlerde kaptığımız toptan birkaç tane terse dönsek, iyi pasla çıkabilsek 34'lü skorla içeri girmemiz gerekirdi" diye konuştu.
Devre arasında Trabzonspor'un 3 oyuncu değişikliği yaptığını belirten Karaman, "Baskının geleceğini biliyorduk. Orada iyi durmamız lazımdı. Baskılı oynadı Trabzonspor, pozisyonlar üretti. Yediğimiz iki gol kendi ayağımızda verdiğimiz toptan oldu. Direkten dönen, baskıda verdiğimiz pozisyonlarda golü yemedik. Ayağımızdaki topları kaybederek gol yedik. 22'den sonra oyun dengelendi. Attamah ve Thiam ile girdiğimiz pozisyonlarla golü bulsak, maç 32 olsa nerelere giderdi bilmiyorum. Bu iyi mücadele dersler çıkaracağımız bazı şeyler var. Son 20 saniyede penaltı golüyle mağlup olmak üzüntü verici. 40 bin seyirci var, müthiş atmosfer. Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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