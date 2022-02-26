Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından


Selay SAYKAL / TRABZON (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 27´nci haftasında Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor karşılaştı. Trabzonspor´un son dakikada kazandığı penaltıyla 3-2 galip geldiği karşılaşma sonrasında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Dün Trabzon´umuzun 104´üncü kurtuluş yıldönümüydü. Bugün Trabzonspor Teknik Direktörü olarak bunu kutlamak ayrı bir keyif. Kayserispor Hikmet hocayla beraber çıkış yapan bir takım. En önemli konu başlığı bir geçiş takımıydı. Biz ilk yarıda 45 dakika hem bireysel hem de oyun organizasyonu olarak devreye giremedik. Rakibe de bu anlamda geçişler verdik. Basit top kayıpları, merkeze sıkışık yerde alışveriş yapmak ve burada yapılan kayıplar, topu kaybettiğin yerde geri alamıyorsan bu takım seni geri koşturur. İlk yarıda bunu yaşadık ve 2-0 mağlup duruma düştük. Taraftarımız vazgeçmedi, hem geldiler hem de bize son derece destekte bulundular" dedi.
"TRABZONSPOR´UN DNA´SINDA VAZGEÇMEYİŞLER HEP VARDI"
İkinci yarıda daha iyi oyun sergilediklerini söyleyen Avcı, "İkinci yarı itibariyle biraz daha doğru saha dağılımı, pasın şiddeti, hareketlilik ve kenarları kullanma, oyuna giren oyuncuların katkıları ve 49´uncu dakikada golün gelmesi bu sinyali verdi. Hem taraftar bununla bizi iten bir güç ve Trabzonspor´un DNA'sında yer alan bu vazgeçmeyişler hep vardı. Bugün de şampiyonluk yolundaki hikayelerde bu tür maçların olması bu hikayeyi daha da güzelleştiriyor. Oyunun son bölümünde riskler aldık. Bir geçiş takımına karşı hem oyunu kazanmak, hem geçiş yememek istiyoruz. 2 tane net pozisyon verdik geçişten ama bizim de maçın ikinci yarısı itibariyle direkten dönenler, kurduğumuz baskı, dokunamadıklarımız. Oyunu erken koparabilirdik, bir yanda baskı kurup hücum etmeye çalışırken bir yandan da bitiş yememeye çalışıyorduk. Bu riskleri aldığımızda 2 tane geçiş verdik. Bütününde, dünyanın her tarafından gelen Trabzonspor taraftarı ve sevdalılarına bugünkü geri dönüş ve destek için teşekkür ediyorum. Vazgeçmeden buna devam etsinler. Trabzon´un DNA´sında bu var. Kazandık, 1 haftayı daha cebimize aldık. En yakın rakibimizden 14 puan önde olabiliriz ama bunun bize konforlu alan değil, özgüvenli bir oyun getirmesi gerekiyor. Bunu ilk yarıda uygulayamadık. Güzel bir galibiyet oldu. Bunu taraftarlarımıza hediye ediyorum. Kayserispor´a başarılar diliyorum. Yarın sabah çalışmalara başlayacağız. Trabzonspor´un olduğu her yerde hedef vardır. Kupa da bizim için önemli hedeflerden bir tanesi. Salı günü içeride oynayacağımız Antalyaspor müsabakasına hazırlanacağız" diye konuştu.
"ÇIKTIĞIMIZ YOL HARİKA BİR YOL"
Trabzonspor´un ikinci yarıdaki değişimi ve atılan gollerle geri dönüşü değerlendiren Avcı, "Şampiyonluk hikayelerinde bu tür maçlar ve geri dönüşler önemlidir. Bu sene bunları yapabilen bir takımız. Oyun organizasyonlarımız ve yetenekli oyuncu gruplarımız var. Buna sadık kaldığımız sürece bunu yapma şansımız çok yüksek. Bu şehir ve taraftar destek veriyor. Bu çıktığımız harika bir yol. Bu yolda inişler çıkışlar olacak ama bu geri dönüşler güzel şeylerin habercisi. Taraftarımız ve şehrimi bunu keyfini çıkartsın. Eğlenerek maçlara hazırlansınlar" ifadelerini kullandı.
HİKMET KARAMAN: 20 SANİYE KALA MAĞLUP OLMAMIZ ÜZÜCÜ
Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da maç sonunda karşılaşmayı değerlendirdi. Maçın son saniyelerinde penaltından gelen gol nedeniyle kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Karaman, "Bizim açımızdan 3´e ayırabileceğimiz bölümler var. İlk 45 dakika, ikinci yarının 20 dakikası ve sonraki bölümler. İlk 45 dakika tamamen rakibin özelliklerini bilerek doğru oynayan ve 2 tane gol atan ama bazı bölümlerde kaptığımız toptan birkaç tane daha terse dönsek veya iyi pasla çıkabilsek belki 3-4´lü skorlarla içeri girmemiz gerekirdi. Çıkışlarda basit top kaybettik. Rakibe topu verdik ama oyunu kontrol ettik, net pozisyon vermedik, 2 tane de çok şık gol attık. Devre arasında rakibimizin 3 değişikliği oldu. Baskısının geleceğini biliyoruz. Orada iyi durmamız lazımdı. Trabzonspor baskılı oynadı, pozisyonlar yarattı ama yediğimiz 2 gol kendi ayağımızdan verdiğimiz toptan oldu. baskı yediğimizde, organizasyondan geldiğinde ya da direkten dönen toplarda golü yemedik ama çok basit şekilde ayağımızdaki topu kaptırıp golü yedik. 2-2´den sonra iki tarafın da yaptığı değişikliklerle oyun hem dengelendi. Bu iyi mücadeleden tabi ki dersler çıkaracağımız bazı şeyler var. Son 20 saniye kala penaltı golüyle mağlup olmamız bizim açımızdan son derece üzüntülü. 40 bin seyirci vardı, müthiş bir atmosfer. Trabzon taraftarını tebrik etmek lazım, inanılmaz bir ambiyans vardı. Buna rağmen 2-0 öne geçen takımımız var. Bence biz de alkışı hak ettik oynadığımız mücadeleyle. Trabzonspor´a başarılar diliyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AçıklamalarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-02-25 23:32:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Abdullah Avcı: "İkinci yarıdaki reaksiyonla galibiyeti hak ettik"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "İkinci yarıdaki reaksiyonla ...
Trabzon'da galibiyet sevinci
YEREL HABERLER Trabzon'da galibiyet sevinci
Hikmet Karaman: "Son 20 saniyede penaltı golüyle mağlup olmak üzüntü verici"
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: "Son 20 saniyede penaltı golüyle ...
Fenalaşan Trabzonsporlu 2 taraftar, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Fenalaşan Trabzonsporlu 2 taraftar, hastaneye ...
Trabzonspor - Yukatel Kayserispor (EK-FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Yukatel Kayserispor (EK-FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Yukatel Kayserispor: 3-2
YEREL HABERLER Trabzonspor - Yukatel Kayserispor: 3-2
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kayserispor: 2 ...
Trabzonspor - Yukatel Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Yukatel Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Kayserispor: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Kayserispor: 2 ...
Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçından notlar
Yattara´dan Trabzonspor taraftarına kolbastı şov
YEREL HABERLER Yattara´dan Trabzonspor taraftarına kolbastı şov
Trabzonspor taraftarları Kayserispor maçı öncesi konserle coştu
YEREL HABERLER Trabzonspor taraftarları Kayserispor maçı öncesi ...
Akçaabat’ta masallar tiyatroda anlatıldı
YEREL HABERLER Akçaabat’ta masallar tiyatroda anlatıldı
Trabzonspor'da Dorukhan Kayserispor karşısında yok
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Dorukhan Kayserispor karşısında yok
Trabzonspor'da sakatlanan Dorukhan'ın tedavisine başlandı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da sakatlanan Dorukhan'ın tedavisine ...
Dereye düşen kedi kepçe yardımıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Dereye düşen kedi kepçe yardımıyla kurtarıldı
Reklamcılar, Trabzonspor bayrağı siparişlerine yetişemiyor Şırnak, Hakkari gibi Türkiye’nin birçok ilinden sipariş var
YEREL HABERLER Reklamcılar, Trabzonspor bayrağı siparişlerine ...
1461 Trabzon Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu'ndan TSYD'ye ziyaret
YEREL HABERLER 1461 Trabzon Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu'ndan ...
Korku apartmanında başkan şiddeti (2)
YEREL HABERLER Korku apartmanında başkan şiddeti (2)
Trabzonspor avantajı sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor avantajı sürdürmek istiyor
42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu fotoğraf yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu fotoğraf ...
Trabzon’da kurtuluş coşkusu Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Trabzon’da kurtuluş coşkusu Trabzon’un düşman ...
Deniz geri çekildi, 40 yıl önceki kumsal alan tekrar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Deniz geri çekildi, 40 yıl önceki kumsal alan tekrar ...
Trabzonspor evinde kaybetmiyor Bordo-mavililer, Kayserispor 50. randevuda
YEREL HABERLER Trabzonspor evinde kaybetmiyor Bordo-mavililer, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.