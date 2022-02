Abdullah Avcı: "İkinci yarıdaki reaksiyonla galibiyeti hak ettik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor'a karşı ikinci yarıda gösterdikleri reaksiyonla galibiyeti hak ettiklerini belirterek, bordomavili takımın DNA'sında her zaman vazgeçmemek olduğunu söyledi.

Sahasında Kayserispor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 32 galibiyetle ayrılan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıda gösterdikleri reaksiyonla galibiyeti hak ettiklerini belirterek, "Kayserispor özellikle Hikmet Hoca'yla birlikte çıkış yapan bir takım. Bir geçiş takımıydılar. Biz ilk yarıda 45 dakika hem bireysel hem de oyun organizasyonları olarak devreye giremedik. Basit top kayıpları, merkezde sıkışık yerde alışveriş yapmak ve doğru baskı yapamıyorsan bu takım seni geri koşturur. 20 geriye düştük ama taraftarımız vazgeçmedi. Onlar hem devre arası hem de maç içindeki geri dönüşümüzde bize destek verdiler. İkinci yarı ise doğru saha dağılımı, pasın şiddeti, oyuna giren oyuncuların katkıları, 49. dakikada golün gelmesi bu sinyali verdi. Taraftarlarımız da bununla beraber bizi iten bir güç oldu. Şampiyonluk yolunda bu hikayeyi daha da güzelleştiriyor. Oyunda son bölümde çok riskler aldık. İki tane pozisyon verdik, ama bizim de 21, 22 direkten dönenler ve girdiğimiz birçok pozisyon var” dedi.



"Taraftarlarımıza sesleniyorum; anın keyfini yaşasınlar"

Abdullah Avcı, şampiyonluk yolunda bir haftanın daha geride kaldığını ifade ederek, “Dünyanın her yanından gelen taraftarlarımıza sesleniyorum; anın keyfini yaşasınlar, bu mutluluğu yaşasınlar. Pes etmemek bizim DNA’mızda var. Bir haftayı daha cebimize aldık ama bu bize konforlu alan değil özgüvenli bir oyun getirmesi gerekiyor. Güzel de bir galibiyet, taraftarlarımıza armağan ediyorum. Salı günü Trabzonspor’un olduğu her yerde hedef vardır orası da bizim için önemli hedeflerden bir tanesi” diye konuştu.

Avcı, şampiyonluk senelerinde bu tür maçların ve geri dönüşlerin çok önemli olduğunu da vurgulayarak, “Taraftarın sabrı ve desteği çok önemli. Bize hep destek veriyorlar. Bu yolda inişler çıkışlar olacak ama bu geri dönüşler çok şeyin habercisi” ifadelerini kullandı.



"Çok karakterli bir oyuncu"

Avcı, maça ikinci yarıda dahil olan ve bir gol bir asistlik performans sergileyen Djaniny Semedo için de şöyle konuştu: “Çok özel oyuncularımız var. Djaniny benim geçen sene geldiğimde Alanyaspor maçında ilk sahada gördüğüm bir oyuncuydu. Ben çok özel oyuncularla çalıştım dünya çapında. Djaniny özellikleri çok olan oyunun içerisinde olan ve bunu performansına yansıtan bir oyuncu. Sezon başında da transfer teklifleri vardı, bunun gerçekleşmeyeceğini kendisine söyledim. '6 ay çalıştık senden vazgeçemem' dedim. O da buna cevap veriyor. Bugün oyuna girerek farkını gösterdi. Çok karakterli bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.