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Prof. Dr. Aydın: Pandemi mücadelesi gevşetmeye uygun dönemde değil

DHA

Prof. Dr. Aydın: Pandemi mücadelesi gevşetmeye uygun dönemde değil


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Pandemi boyunca bu kadar çok vaka ve vefatın olduğu bir dönem yaşamadık. Dolayısıyla pandemiye karşı mücadelenin öyle gevşetmeye uygun bir dönemde olduğuna inanmıyorum" dedi.
KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, maske zorunluluğunun kaldırılmasının konuşulmasının bile rehavete yol açtığını söyledi. Salgının sürdüğünü hatırlatan Prof. Dr. Aydın, "Pandemide geldiğimiz nokta artık Omicron varyantının dünyaya ve ülkemize hakim olduğu bir dönem yaşıyoruz. Hem vaka hem de vefat sayılarının çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Pandemi boyunca bu kadar çok vaka ve vefatın olduğu bir dönem yaşamadık. Dolayısıyla pandemiye karşı mücadelenin öyle gevşetmeye uygun bir dönemde olduğuna inanmıyorum. Türkiye'de iki grup insan var. Birincisi aşılılar, ikincisi de aşısızlar. Maalesef aşılı olanlarımızdan bazıları da aşısız durumuna düşmek üzere. Hatırlatma aşılarını yapmayınca, eski aşılarımızın bir işe yaramadığını söyleyip duruyoruz. Hatırlatma aşılarını da yapmış olanların toplamının nüfusa oranının yüzde 40 civarında olduğu, yüzde 60'ın da ya eksik aşılı ya da aşısız olduğunu düşünüyorum. Vefatların büyük birçoğunun aşısızlar veya eksik aşılılardan olduğu ortada" dedi.
'MASKEYİ İHMAL ETTİK, ÖNÜMÜZE BU RAKAMLAR ÇIKTI'
Daima kötü senaryo üzerinden hareket edilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Aydın, "Tedbirlerinizi de ona göre almak lazım. Eğer koronavirüsü hafif geçiriyorsanız; aldığınız önlemlerdendir. Bakın bu önlemleri alamadık, maskeyi de ihmal ettik, önümüze hem üst solunum yolu enfeksiyonları çıktı hem de ölümlerimiz bu rakamlara çıktı. Bu çok net. Bir hekim olarak hiçbir insanın ölümüne razı değilim. Çünkü önlenebilir bir ölüm bu. Dolayısıyla maske, mesafe, hijyen ve aşılamanın mart ve nisan aylarında kampanya halinde sunulması ve bütün sektörlerin de önlemlerle faaliyetlerini sürdürmesinden yanayım" diye konuştu. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2022-02-26 09:43:46

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