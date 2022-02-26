Trabzospor´da yenilmezlik serisi 20 maça ulaştı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nda lider Trabzonspor, son dakikada Nwakaeme´nin penaltı golüyle 3-2 kazandığı Yukatel Kayserispor karşılaşması ile evindeki yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı. Bordo mavili takım, şampiyonluk yarışındaki iddiasını Yukatel Kayserispor karşılaşmasında aldığı 3-2´lik zaferle perçinledi. Ligde istikrarlı bir tablo sergileyen bordo mavili ekip, dün akşam oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda Visca, Djaniny ve Nwakaeme´nin golleriyle önemli bir geri dönüşü başardı. Bordo mavililer sezonun 4´üncü haftasında oynadığı Galatasaray karşılaşmasından bu yana ilk kez bir iç saha maçının ilk yarısını geride kapattı ve ilk yarıda kalesinde 2 gol gördü. SEZONUN 3´ÜNCÜ GERİ DÖNÜŞÜKaradeniz ekibinin 2021-22 sezonunda geri dönüş yaşadığı üçüncü karşılaşma dün akşam oynanan Yukatel Kayserispor maçı oldu. Ligin 4´üncü haftasında oynanan Galatasaray karşısında ilk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Trabzonspor, ikinci devrede Cornelius ve Nwakaeme´nin golleriyle skoru eşitlemişti. Bordo mavililer 23´üncü haftada yine Galatasaray karşılaşmasında da ilk yarıyı 1-0 geride bitirmiş, ikinci yarıda Bakasetas ve Visca´nın golleriyle geri dönüş yapmıştı.EVİNDE NAMAĞLUP SERİSİ 20 MAÇA ÇIKTIMaçın ilk yarısında Yukatel Kayserispor´un hücum ağırlıklı oyununda istediği savunmayı kuramayan Trabzonspor´un golleri ikinci yarıdaki oyuncu değişikliklerinin ardından geldi. 2-0´dan 3-2´lik geri dönüşe imza atan bordo mavili takım bu skorla evindeki namağlup serisini de sürdürdü. 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu boyunca taraftarı önünde yenilmeyen Trabzonspor dün akşam oynanan karşılaşmayla birlikte evindeki yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı.22 HAFTALIK SERİYE YAKLAŞTISpor Toto Süper Lig´in 27´nci haftasında puanını 66´ya çıkaran Karadeniz ekibi, 9´uncu haftada Fenerbahçe´den aldığı liderliği 20 haftadır bırakmadı. Zirvedeki istikrarını sürdüren Trabzonspor, 1980-81 sezonunda yakaladığı 22 haftalık liderlik serisini yakalamaya bir adım daha yaklaştı.VİSCA´NIN SERİSİYukatel Kayserispor karşısında bordo mavililerin ilk golünü atan Edin Visca, Trabzonspor formasıyla çıktığı son 3 iç saha karşılaşmasında gol atmayı başardı. Ligin gözde oyuncularından Boşnak yıldız, Medipol Başakşehir´de forma giydiği 2018 yılı Ağustos-Ekim ayları arasındaki dönemden bu yana ilk kez Süper Lig´de 3 maçlık seriyi dün akşam attığı golle yakaladı. Visca bordo mavili forma ile 5 kez fileleri havalandırdı. DJANINY NEFES OLDUTrabzonspor´da Yukatel Kayserispor karşılaşmasında ikinci devrede Bakasetas´ın yerine oyuna giren Djaniny Semedo, Edin Visca´nın ardından attığı golle bordo mavili takıma galibiyet umudu aşıladı. Karşılaşmanın 58´inci dakikasında ceza sahası yuvarlağındaki Nwakaeme´nin pasını ters köşeye gönderen Djaniny´nin golü bordo mavililere nefes oldu. Afrika Uluslar Kupası´nda sakatlandığı için Süper Lig´de 4 maç oynayamayan Djaniny, bu sezon bordo mavili formayla 6´ncı golünü dün akşam Kayserispor karşısında kaydetti. Trabzonspor´da bu sezon 21 lig maçına çıkan Nwakaeme de ligde 9 gole ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-02-26 10:40:25
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