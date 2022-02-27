Mantardan zehirlendi, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk BAŞAR/ARAKLI, (Trabzon), (DHA)-TRABZON'un Araklı ilçesinde yediği mantardan zehirlendiği belirtilen Ali Ustaoğlu, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

İlçenin Çamlıktepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Ustaoğlu, ormandan topladığı mantarları yedikten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Ustaoğlu, yoğun bakım ünitesine alındı. 10 gündür hastanede tedavi gören Ustaoğlu´nun yediği mantardan zehirlendiği belirlendi. Ustaoğlu, tüm müdahalelere rağmen yaşamı yitirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Araklı Selçuk BAŞAR

2022-02-27 16:27:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.