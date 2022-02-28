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Hamsiden sonra istavrit de artık tezgahlardan çekiliyor İki hafta öncesine kadar kilosu 15-20 TL’den satılan istavrit fiyatını ikiye katladı

İHA

Hamsiden sonra istavrit de artık tezgahlardan çekiliyor İki hafta öncesine kadar kilosu 15-20 TL’den satılan istavrit fiyatını ikiye katladı

Karadeniz’de bugünlerde avlanan balık çeşitlerinde önemli ölçüde azalma görülürken, daha önceleri tezgâhları bol bol süsleyen istavritte azalışa geçti.
Yaklaşık iki hafta önce kilosu 15 TL’den satılan istavrit, bugünlerde azalmasıyla kilosu 3035 TL’ye yükselirken, hamsi ise pek görülmedi.
Hamsinin olmayışından dolayı istavrite yönelen vatandaşlar bugünlerde de onun da fiyatının yükselmesiyle bu balığa olan ilgisini azaltırken balıkçılar, artık sezon sonu yaklaştığını bundan sonrası için fazla umutlarının olmadığını söylediler.
İstavritin bugünlerde azaldığını kaydeden balıkçı esnaflarından Kadir Pınar, “İstavrit azaldı. 1520 gün sonra artık kıyı balıkçıların getirdiği balıklara bakacağız ancak onlarda pahalı olur. İki hafta öncesinde istavritin kilosu 1520 TL idi şu anda 3035 TL civarında. İğneada taraflarından taze hamsi geliyordu ancak bundan sonra pek olmaz. Ramazanda kıyı balıkçıların getirdiği balıkları satacağız gibi görünüyor” dedi.
Balık esnaflarından Serdar Korkmaz, hamsinin hiç gelmediğini istavritin de azalışa geçtiğini ifade ederek “İstavrit bugünlerde bayağı azaldı, fiyatı da yükseldi. Daha önce istavritin kilosunu 15 TL’den satıyorduk azalışa geçtiğinden pahalandı şu anda 30 TL’ye satıyoruz. Hamsi de bugünlerde gelmiyor, taze hamsi hiç yok. Bundan sonra sezon böyle gider, istavritlerle sezonu kapatacağız. Çeşit balıklar çok az yani sezon çeşitleri pek yok diyebiliriz. Balık fiyatları yüksek sayılır. Daha önce 1520 TL’ye sattığımız mezgitin şu anda kilosu 35 TL. Bundan sonrası için sezondan pek umudumuz yok” diye konuştu.
Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın da “Hamsi kaybolunca istavrit azalmaya başladı. Fiyatı 3035 TL civarında. Balık fiyatları, mezgit 50 TL, iri istavrit 35 TL, barbun 60 TL, alabalık 50 TL, çupra 80 TL, levrek 90 TL, iri sargan 100 TL. Dolayısıyla balık az olduğu için fiyatı da yüksek oluyor. Sezon sonu yaklaştı artık bundan sonrası için şartlar ne gösterir bilemeyiz” şeklinde konuştu.

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