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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Of'un 104. Kurtuluş Yıldönümü etkinlikleri

İHA

Of'un 104. Kurtuluş Yıldönümü etkinlikleri

Trabzon'un Of ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönemi Of Belediyesi Meydanı'nda yapılan törenle kutlandı.
Of'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlama programı Of Kaymakamlığı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından törenin yapılacağı Of Belediyesi Meydanı'na geçildi.
Of'un kurtuluşunda Of halkının büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini belirten Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, bu kahramanlık destanının her zaman hatırlanacağını vurguladı.
Of'un kurtuluşu dolayısıyla Of İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde düzenlenen şiir ve kompozisyon dalında birinci olan öğrenciler kürsüde eserlerini seslendirdi. Ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı. Daha sonra koro ve folklor gösterileri düzenlendi. Of'un kurtuluşu dolayısıyla ilçe genelindeki okullarda düzenlen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi. Geçit töreninin ardından program sona erdi.
Kutlama programına ayrıca; siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, jandarma ve polis görevlileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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